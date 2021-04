Obi-Wan Kenobi: le foto del set rivelano il ritorno di una celebre location di Star Wars

Le nuove foto dal set della serie Disney+ Obi-Wan Kenobi rivelerebbero il ritorno di un'iconica location di Star Wars. Lo show, che vede il ritorno di Ewan McGregor nei panni del protagonista, entrerà in lavorazione a giorni a Los Angeles.

Le foto pubblicate su Twitter da Noah Outlow sono accompagnate dalla seguente scritta:

"Sembra che la casa della famiglia Lars sia in costruzione su questo set. E se questa è la casa dei Lars è lecito assumere che questo sia il set di Obi-Wan Kenobi".

Per adesso sembra confermato che Obi-Wan Kenobi si svolgerà sui Soli Gemelli di Tatooine, un recente video da set ha rivelato un villaggio in costruzione sul classico pianeta di Star Wars. Con il ritorno nello show di Owen e Beru Lars,la presenza dell'iconica fattoria di Tattoine non dovrebbe essere una sorpresa.

L'ultima volta che abbiamo visto la casa dei Lars è stato in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, 30 anni dopo la trilogia originale. Oltre in Guerre stellari, la fattoria è apparsa in Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni e nel finale di Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith.

The Mandalorian 2: Ewan McGregor ha indossato il costume di Obi-Wan Kenobi sul set