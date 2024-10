Obi-Wan Kenobi: la Stagione 2 risolverà il buco di trama de Il ritorno dello Jedi?

La prima e finora unica stagione di Obi-Wan Kenobi si è conclusa quando il non più tanto vecchio Ben Kenobi (Ewan McGregor) ha incontrato il giovane Luke Skywalker (Grant Feely) nell'episodio finale della serie Disney+ uscita nel 2022.

Obi-Wan ha pronunciato un autoreferenziale "Hello there!", ha incontrato lo spirito di Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e questo è quanto. Il divario tra l'Obi-Wan dei prequel e il "vecchio stregone" del deserto di Una nuova speranza era appena stato colmato.

Tuttavia, qualcosa ancora sfugge. Anche se la prima stagione ha raccontato molto di Obi-Wan, quasi tutto si è rivelato una sorta di ricerca secondaria canonica, e solo alla fine di un'avventura che coinvolgeva la giovane principessa Leila (Vivien Lyra Blair), il vecchio Ben è tornato al suo posto e alle sue attività principali, ossia stare nel deserto e tenere d'occhio Luke.

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor in una scena della serie Disney+

Anche se mettessimo da parte l'episodio di Star Wars Rebels incentrato su Obi-Wan "Twin Suns", ci sono molti altri anni intermedi del Maestro Jedi di cui non sappiamo nulla. E queste storie dovrebbero essere ancora più solide di quelle che la serie ci ha raccontato. Non sorprende che Ewan McGregor sia d'accordo. Intervistato al Los Angeles Comic-Con, McGregor ha espresso entusiasmo per la possibilità di una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi e ha persino accennato al fatto che lui e la Lucasfilm stanno attualmente "esplorando" delle idee su come potrebbe continuare.

Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen commenta il suo ritorno come Darth Vader

"Ovviamente tra la fine della serie di Obi-Wan Kenobi e quando Alec Guinness sarà Obi-Wan Kenobi, ci sono altre storie", aveva detto McGregor. Ma quali sarebbero queste storie? Prima di tutto, dovrebbe essere una storia ancorata al pianeta Tatooine, dove il suo personaggio potrà continuare a tenere d'occhio Luke.

Sappiamo che Obi-Wan Kenobi alla fine ha una sorta di cambiamento di personalità e diventa un eccentrico eremita che si fa chiamare "Ben". Questa trasformazione non avviene affatto nella prima stagione di Obi-Wan, non si è trasformato nell'uomo che incontriamo in Una nuova speranza. Quindi, forse, per rendere davvero l'idea della trasformazione, la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi dovrebbe chiamarsi Old Ben Kenobi.

Mark Hamill e David Prowse in una scena de Il ritorno dello jedi

Il buco di trama de Il ritorno dello Jedi

Nell'Epiosdio VI della saga di Star Wars, Darth Vader dice a Luke Skywalker: "Una volta Obi-Wan la pensava come te...", in merito alla convinzione del figlio di poter riportare il padre dal lato della luce. Questo implica che Obi-Wan era ancora convinto di poter salvare Vader, anche dopo il loro incontro nella prima stagione.

Nell'episodio finale della serie, Obi-Wan spacca l'elmo di Anakin e lo show offre quello che probabilmente è il suo momento migliore. Il Maestro Jedi cerca di scusarsi con Anakin, ma questi risponde: "Non sono io il tuo fallimento Obi-Wan, non sei stato tu a uccidere Anakin Skywalker. Sono stato io".

Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor vuole la Stagione 2: "Ci sono altre storie da raccontare"

Questo è il momento in cui sembra che nella testa di Obi-Wan si accenda un interruttore per capire che Vader ha veramente assorbito Anakin Skywalker. Tuttavia, in nessun momento Obi-Wan dice qualcosa del tipo "Allontanati dal Lato Oscuro. C'è ancora del buono in te". Al contrario, Obi-Wan si limita a dire: "Allora il mio amico è davvero morto".

La scena è magnifica e interpretata alla perfezione da Hayden Christensen e McGregor, ma non corrisponde a ciò a cui Vader alluderà in seguito ne Il ritorno dello Jedi. Obi-Wan che dice "mi dispiace" non ha la stessa forza di un Obi-Wan che cerca di riportare Vado dal lato chiaro della Forza.