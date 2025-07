Obi-Wan Kenobi: Lucasfilm sta sviluppando la Stagione 2 dopo le richieste dei fan?

Obi-Wan Kenobi era stato originariamente concepito come un film e sarebbe dovuto rientrare nell'ambito delle "Star Wars Story". Gli scarsi risultati al botteghino di Solo hanno cambiato tutto e, con la Disney desiderosa di potenziare le sue offerte in streaming, è diventata una serie televisiva in sei parti.

Nonostante alcune idee e personaggi non proprio amati, la serie è stata un successo ed è stata apprezzata per aver colmato le lacune tra gli eventi de La vendetta dei Sith e Una nuova speranza. Lucasfilm ha persino trovato il modo di offrire ai fan una rivincita tra Obi-Wan e Darth Vader, culminando con la scena ormai iconica in cui si intravede ciò che resta di Anakin Skywalker sotto l'elmo del Signore dei Sith.

Visto che mancano ancora circa 10 anni alla morte di Obi-Wan Kenobi sulla Morte Nera, i fan di Star Wars sono ottimisti sulla possibilità di vedere un giorno una seconda stagione, che potrebbe esplorare la rivalità del Maestro Jedi con il suo vecchio nemico Darth Maul, ampliando quanto visto in Star Wars Rebels.

Lucasfilm ha cambiato idea sulla Stagione 2 di Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi: un'immagine della serie

Purtroppo, nonostante il continuo entusiasmo di Ewan McGregor, il presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy ha ripetuto più di una volta che non c'erano piani per una seconda stagione. Ora, però, qualcosa potrebbe essere cambiato.

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor in una scena della serie Disney+

Secondo lo scooper Daniel Richtman, "una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi è in fase di sviluppo alla Lucasfilm". Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma dopo che The Acolyte: La seguace ha spaccato in due il pubblico e Skeleton Crew è passato praticamente inosservato alla maggioranza degli abbonati, concentrarsi su un personaggio noto e amato sembra la scelta più saggia.

Al Comic-Con di Los Angeles dello scorso ottobre, McGregor ha partecipato a un Q&A con i fan e ha confermato che lo studio stava "esplorando" idee per altre storie con Obi-Wan Kenobi. L'attore avrebbe rivelato il suo desiderio di indossare l'armatura di Obi-Wan risalente alle Guerre dei Cloni e di riunirsi nuovamente con l'amico e collega Hayden Christensen.

Chi potrebbe tornare nella seconda stagione?

Come potrebbe apparire la seconda stagione di Obi-Wan Kenobi? Se la Lucasfilm riuscisse a convincere Liam Neeson a tornare nei panni di Qui-Gon Jinn, potrebbe esplorare come il Maestro Jedi si sia allenato per diventare il Fantasma della Forza che alla fine ha guidato Luke Skywalker. È probabile, però, che questo abbia una durata limitata.

Molti fan sperano che anche Vader possa tornare, ma è più probabile vedere Christensen nei flashback di The Clone Wars, a seconda della storia che verrà raccontata. Nel momento in cui scriviamo, la seconda stagione di Ahsoka è l'unica serie televisiva di Star Wars in fase di riprese.