The Mandalorian 2: Ewan McGregor ha indossato il costume di Obi-Wan Kenobi sul set

Ewan McGregor è tornato ad indossare il costume di Obi-Wan Kenobi durante le riprese di The Mandalorian 2, disponibile dal 30 ottobre su Disney+.

Quindici anni dopo la trilogia prequel di Star Wars, Ewan McGregor è tornato ad indossare il costume di Obi-Wan Kenobi sul set di The Mandalorian 2. L'attore ha effettuato un camera test in vista della serie tv di Disney+ incentrata proprio sul celebre Jedi, le cui riprese dovrebbero avere inizio a marzo del 2021.

Quando manca una settimana al rilascio della stagione 2 di The Mandalorian nel catalogo di Disney+, è stato reso noto un curioso aneddoto relativo alle riprese di una delle serie tv più amate degli ultimi tempi. A raccontarlo è stato Ewan McGregor, protagonista di questo episodio che non può che far brillare gli occhi ai numerosi fan di Star Wars. L'attore è tornato infatti ad indossare il costume di Obi-Wan Kenobi a distanza di 15 anni dall'ultima volta, ovvero da quando girava la trilogia prequel della saga stellare. Ricordiamo che McGregor tornerà ad interpretare il celebre Jedi nella serie tv incentrata proprio su di lui, annunciata ormai due anni fa da Disney+.

McGregor ha ammesso di aver rimesso la vecchia uniforme per un test con la telecamera mentre visitava il set di The Mandalorian. "È stato divertente camminare sul set perché c'erano molti membri della troupe che camminavano al mio fianco, è stato un grande momento", ha dichiarato McGregor all'interno del podcast Happy Sad Confused. "Sono entrato nello spogliatoio e c'erano i miei mantelli beige, le cinture e gli stivali e mi ripetevo 'Oh mio Dio, questo è proprio il mio vecchio costume!'. È stato stupefacente".

McGregor ha recentemente confermato che le riprese della nuova serie tv dovrebbero iniziare a marzo del prossimo anno. Nonostante le numerose critiche fatte ai tre film prequel di Star Wars che hanno visto coinvolto Ewan McGregor, il suo ritratto di Obi-Wan Kenobi è stato elogiato da molti proprio per la sua interpretazione. Ecco quindi spiegato l'entusiasmo scatenato dalla scelta di affidare proprio a lui il ruolo da protagonista nella serie tv, dal momento che i fan non potevano immaginare nessun altro al suo posto.

Diretta da Deborah Chow, ricordiamo che la serie di Obi-Wan Kenobi non ha ancora una data di uscita o un titolo ufficiale.