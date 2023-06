Now you see me - I maghi del crimine stasera su canale 20 Mediaset: cast e trama del film

Stasera 27 giugno su Canale 20 Mediaset va in onda Now you see me - I maghi del crimine: cast e trama del film di Louis Leterrier.

Now you see me - I maghi del crimine è il film che Canale 20 Mediaset manda in onda stasera, 27 giugno, in prima serata, con inizio alle 21:05. La pellicola, una produzione statunitense, è diretta da Louis Leterrier. Ed Solomon, Boaz Yakin e Edward Ricourt sono gli autori della sceneggiatura. La colonna sonora è di Brian Tyler. Trama, cast, recensione e curiosità del lungometraggio.

Now You See Me: Michael Kelly e Mark Ruffalo corrono in una scena del film

Now you see me - I maghi del crimine: Trama

Un super-team formato dai più abili illusionisti del mondo - che si fanno chiamare The Four Horsemen - sono celebri per le loro imprese. Guidati dal carismatico Atlas, infatti, i Four Horsemen sono stati capaci di effettuare una rapina in banca in un altro continente e addirittura derubare un criminale d'alto bordo per versare i suoi soldi nei conti correnti degli spettatori.

L'agente speciale dell'FBI Dylan, è determinato a fermare la gang di illusionisti, ma è costretto a collaborare con Alma, una agente dell'Interpol che inizialmente non vede di buon occhio. Preso dalla disperazione, Dylan decide di rivolgersi a Thaddeus, celebre per aver smascherato le attività di diversi maghi, il quale afferma di conoscere i metodi utilizzati dai Four Horsemen per i loro 'numeri'. Dylan e Alma, dal canto loro sono d'accordo su una cosa: che il gruppo faccia affidamento su una persona 'esterna' e che trovare questa persona è l'unica cosa che potrebbe fermarli.

Now You See Me: Michael Caine, Isla Fisher, Dave Franco, Woody Harrelson e Caitriona Balfe in una scena

Now you see me - I maghi del crimine: Curiosità

Now You See Me - I maghi del crimine è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'11 Luglio 2013 com Universal Pictures. Le riprese del film si sono svolte in Francia e negli USA.

Philip Seymour Hoffman, Jim Carrey, Hugh Grant, Sacha Baron Cohen, Colin Firth, Jake Gyllenhaal, Andrea Riseborough, Amanda Seyfried e Olivia Wilde erano stati considerati per ruolo principali in Now You See Me - I maghi del crimine, ma per motivi diversi non sono entrati a far parte del cast.

Un giorno, durante la lavorazione di Now You See Me - I maghi del crimine, Michael Caine si è appisolato nel suo camerino subito dopo le riprese ed è rimasto chiuso tutta la notte, fino al mattino dopo, perchè tutti erano convinti che lui fosse andato già via, quindi hanno chiuso a chiave tutti i camerini. L'attore si è svegliato ed è rimasto al buio fino al giorno dopo, quando è riuscito a chiedere aiuto e a farsi aprire.

Now You See Me: Dave Franco in una scena

Now you see me - I maghi del crimine: Trailer e recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity, qui invece trovate la nostra recensione di Now you see me - I maghi del crimine

Now You See Me: Jesse Eisenberg fa il suo gioco in una scena

Now you see me - I maghi del crimine: Interpreti e personaggi