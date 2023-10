Now You See Me 3: Jesse Eisenberg e Woody Harrelson torneranno nel sequel

Lionsgate ha confermato la produzione di Now You See Me 3 e alla regia ci sarà Ruben Fleischer, già autore di Venom.

Now You See Me 3 verrà realizzato: Lionsgate ha approvato la produzione del terzo capitolo del franchise che unisce l'atmosfera thriller al mondo dell'illusionismo.

Il progetto verrà presentato durante l'American Film Market in programma dal 31 ottobre al 5 novembre.

I primi dettagli del progetto

Nel cast di Now You See Me 3 ci saranno Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Morgan Freeman.

Alla regia del progetto, invece, sarà impegnato Ruben Fleischer, già dietro la macchina da presa di Venom.

La sceneggiatura sarà firmata da Michael Lesslie e nel team della produzione ci saranno Alex Kurtzman e Bobby Cohen.

Il regista ha dichiarato: "Ci sono tre cose al mondo che amo assolutamente... Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e la magia. Avere la possibilità di collaborare con questi due attori talentuosi, e il resto dell'incredibile cast dei film di Now You See Me è un sogno che diventa realtà".

Il franchise

Il primo capitolo di Now You See Me è arrivato nei cinema nel 2013 e seguiva un gruppo di illusionisti, che comprendeva anche i personaggi di Isla Fisher e Dave Franco, che portavano a termine delle spettacolari rapine durante i loro spettacoli. Il film aveva incassato 351,7 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il sequel diretto da Jon M. Chu è arrivato a quota 334 milioni di dollari.