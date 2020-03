Now You See Me 3, Jesse Eisenberg: "Non ne so ancora nulla"

Jesse Eisenberg ha confermato che non ha ancora avuto notizie relativo allo sviluppo di Now You See Me 3.

Now You See Me 3 sembrava destinato ad arrivare nelle sale nel 2022, ma Jesse Eisenberg ha confermato di non aver avuto alcuna notizia riguardante lo sviluppo del progetto.

L'attore ha interpretato nei primi due film della saga "magica" il ruolo dell'illusionista J. Daniel Atlas e ha assicurato che sarebbe felice di ritornare sul set perché considera le avventure portate sul grande schermo molto "divertenti da realizzare". Jesse Eisenberg ha però sottolineato parlando di Now You See Me 3: "Di tanto in tanto sento i miei amici, gli altri attori nei film e dicono 'Oh, ho sentito qualcosa'. E rispondo 'Oh davvero? Cosa hai sentito?', ma tutto quello che abbiamo è 'Oh, ho sentito che ci stanno ancora lavorando'. Io non ho sentito nulla, mi chiedo se ci sia un qualche tipo di scadenza perché forse, se passa abbastanza tempo, potrebbe esserci sempre meno interesse".

La star ha poi aggiunto: "Semplicemente amo il mio personaggio. Ho potuto contribuire alla sua creazione. Per il primo film era delineato a grandi linee, quindi ho detto che volevo interpretare questo illusionista brillante, ma arrogante, perché è qualcosa di divertente da fare. Essendo prevalentemente un performer timido, poter interpretare questo personaggio sfrontato era psicologicamente, per me, la cosa migliore da fare".

Now You See Me - I maghi del crimine ha incassato ben 351 milioni di dollari a fronte di un budget di 75, mentre il sequel è arrivato a quota 334 milioni con una spesa di 90. Nel cast c'erano anche Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo, Michael Caine e Morgan Freeman.