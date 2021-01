Now You See Me - I maghi del crimine: il "trucco" del numero magico in apertura

Ecco come è stato realizzato l'incredibile trucco di magia presente nelle prime scene di Now You See Me - I maghi del crimine.

Il trucco con le carte, visibile nella sequenza di apertura di Now You See Me - I maghi del crimine, è assolutamente reale: contrariamente alla credenza popolare non furono utilizzati effetti speciali, trucchi visivi o tagli durante la fase di montaggio, la sequenza è del tutto autentica.

Now You See Me: Jesse Eisenberg fa il suo gioco in una scena

Il trucco viene eseguito attraverso un meccanismo piuttosto comune tra i maghi professionisti: l'illusionista fa sì che l'ignaro membro del pubblico scelga una carta dal mazzo da lui posizionata precedentemente in un posto specifico in modo da essere selezionata.

Il membro del pubblico crede di aver scelto una carta a caso, una convinzione che è rafforzata dal mago che di solito rimescola il mazzo più volte. Questo è, ovviamente, soltanto un comune espediente che serve principalmente a mandare in confusione gli spettatori.

Now You See Me: Michael Caine, Isla Fisher, Dave Franco, Woody Harrelson e Caitriona Balfe in una scena

Now You See Me - I maghi del crimine ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 49%, sulla base di 152 recensioni, con una valutazione media di 5,7/10. Il consenso critico del sito recita: "Now You See Me è un film composto da personaggi solamente abbozzati e una trama inconcludente che spera di contare su dei giochi di prestigio per distrarre il pubblico".