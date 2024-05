Nova: svelati la trama e i primi dettagli della serie Disney+ sul personaggio Marvel

Inizialmente concepita come un film, la storia di Nova verrà rimodellata in una serie tv

I primi rumor su un progetto Marvel Studios con protagonista Nova risalgono al 2022, ma da allora si è mosso relativamente poco in maniera concreta. Ora, un nuovo rumor sostiene che il personaggio non farà più il suo debutto al cinema ma in una serie su Disney+.

Secondo Daniel Richtman, Nova sarà una serie Disney+ e la produzione dovrebbe iniziare il prossimo anno. L'affidabile insider ha anche saputo che la serie sarà incentrata su un "giovane protagonista", il che significa che è molto probabile che non si tratterà di Richard Rider, ma della più recente incarnazione dell'eroe spaziale della Marvel Comics, Sam Alexander.

Un protagonista giovane indica anche che Ryan Gosling probabilmente non interpreterà il personaggio. La star di Barbie e del recente The Fall Guy avrebbe incontrato Kevin Feige per un eventuale ingresso nel Marvel Cinematic Universe l'anno scorso e Nova sarebbe stato uno dei personaggi discussi.

I Nova Corps sono stati introdotti in Guardiani della Galassia, il che ha portato a speculazioni sul fatto che Richard Rider sarebbe entrato a far parte del franchise. James Gunn ha mostrato scarso interesse per il personaggio, ma la serie su Nova - se davvero si tratterà di questo - molto probabilmente nascerà dalla decimazione della maggior parte dei membri della Nova Corps da parte di Thanos nel periodo precedente ad Avengers: Infinity War.

Ecco cosa aveva detto Kevin Feige a proposito del personaggio nel lontano 2021: "Il tempo è relativo, giusto? Credo di aver parlato di Doctor Strange otto anni prima dell'uscita di quel film. Quindi, è tutto molto relativo. Ma è chiaro che non ci stiamo tirando indietro di fronte alla parte cosmica della narrazione, proprio nel momento più delicato dei Nova Corps e di Nova stesso".