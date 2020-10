Nonno questa volta è guerra! supera Tenet al box office americano

Tenet non è più primo al box office americano, a superarlo la commedia Nonno questa volta è guerra!, interpretata da Robert De Niro.

Nonno questa volta è guerra!, commedia con Robert De Niro che sarebbe dovuta uscire addirittura nel 2018 ha sottratto a Tenet la prima posizione del box office americano.

Dopo la dissoluzione della Weinstein Company a seguito delle accuse piovute su Harvey Weinstein, la commedia con De Niro è finita in un limbo interrotto pochi giorni fa quando il film, uscito nelle sale americane rimaste aperte, ha superato Tenet incassando 3,6 milioni da 2.205 sale, con una media per sala di 1.603 dollari, il tutto nonostante le critiche decisamente poco positive.

A sei settimane dall'uscita, il thriller di Christopher Nolan ha raccolto altri 2,1 milioni arrivando a 48,3 milioni complessivi. Migliori gli incassi sui mercati internazionali che hanno portato il film a un totale di 323,3 milioni. Qui trovate la recensione di Tenet.

In un box office che ha perso ogni riferimento, si conferma una hit il ritorno al cinema di Hocus Pocus, fantasy Disney del 1993 con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy che incassa 1,1 milioni di dollari superano i 3 milioni complessivi.

Perde una posizione The New Mutants. Il film sui giovani mutanti che segna la deriva horror della saga degli X-Men, nella settima settimana di permanenza in classifica, incassa 685.000 dollari e veleggia verso i 22 milioni globali.

In quinta posizione scende il thriller con Russell Crowe Il giorno sbagliato, che incassa 660 mila dollari, arrivando a 19,3 milioni complessivi.