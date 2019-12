Non ci resta che piangere: stasera in TV su Rete 4 il film con Massimo Troisi e Roberto Benigni

Stasera in TV su Rete 4 alle 21.15 va in onda Non ci resta che piangere, il film con Massimo Troisi e Roberto Benigni persi in un viaggio nel passato nelle campagne di Frittole

Non ci resta che piangere arriva stasera su Rete4 alle 21:15 per una prima serata all'insegna della comicità. Il film con Massimo Troisi e Roberto Benigni, che sebbene accolto con qualche remora dalla critica è entrato tra i cult del cinema italiano, torna sul piccolo schermo

La trama di Non ci resta che piangere è ormai nota a tutti. Due giovani amici, senza volerlo, si perdono durante un brutto temporale e si ritrovano catapultati in un passato lontanissimo. Mario e Saverio, uno bidello "filosofo", timoroso e riflessivo l'altro maestro dal carattere impulsivo e difficile, ma più "aperto" alle novità si ritrovano a vivere un'avventura fuori dal comune, tra incontri con menti illuminate, il timore di restare uccisi mentre tentano di cambiare per sempre il corso della storia come quando a Saverio viene la grande idea di andare in Spagna per fermare Cristoforo Colombo prima che scopra l'America.

Mario e Saverio sono ovviamente Massimo Troisi e Roberto Benigni, i due comici ed amici sono anche i registi e gli autori della sceneggiatura che firmarono insieme a Giuseppe Bertolucci. Altri protagonisti del film sono Amanda Sandrelli, Paolo Bonacelli e Carlo Monni.

Il titolo del lungometraggio deriva da una lettera di Francesco Petrarca indirizzata a Barbato da Sulmona. Non ci resta che piangere è nella nostra memoria per i numerosi sketch e le battute che ancora oggi fanno ridere e qualche volta riflettere. Roberto Benigni e Massimo Troisi sono stati in questo film ai livelli di una delle coppie storiche della commedia italiana, parliamo di Totò e Peppino De Filippo a cui i due comici rendono omaggio quando scrivono la lettera a Girolamo Savonarola, che ricorda quella scritta dai due attori napoletani in Totò, Peppino e la... malafemmina.

Della pellicola furono distribuite due versioni con un finale differente, la versione più lunga prevede un maggiore sviluppo del personaggio di Astriaha. Nel 2006 è uscita un'edizione in DVD con una nuova versione del finale del film, più lunga di 18 minuti.