Nobody Wants This 2: la new entry del cast farà felicissimi i fan di Gossip Girl

La seconda stagione di Nobody Wants This ha aggiunto due nuove guest star e una di loro farà felicissimi tutti i fan di Gossip Girl.

Come riportato da Variety, infatti, Leighton Meester e Miles Fowler appariranno nella seconda stagione della popolare commedia di Netflix in veste di guest star. Il casting farà senza dubbio piacere ai fan della Meester, che apparirà nella serie con protagonista suo marito, Adam Brody.

In Nobody Wants This recitano anche Kristen Bell, Stephanie Faracy, Michael Hitcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Emily Arlook, Jackie Tohn, Sherry Cola e Shiloh Berman.

Svelato il ruolo di Leighton Meester nella serie Netflix

The Weekend Away: Leighton Meester in una foto

L'attrice interpreterà Abby, descritta come "la nemesi di Joanne (Bell) alle scuole medie che ora è una mamma influencer di Instagram". Fowler interpreterà Lenny, che si dice sia "il compagno di squadra di Noah (Brody) nei Matzah Ballers che viene incastrato da Morgan (Justine Lupe)".

Nobody Wants This

Nobody Wants This, di cui trovate la recensione su queste pagine, racconta di una conduttrice di podcast agnostica e un rabbino anticonformista in crisi che si incontrano a una festa. Quando escono - insieme - l'improbabile coppia, Joanne (Bell) e Noah (Brody), capisce che c'è qualcosa tra loro. Ma anche potenzialmente tra di loro, con le loro diverse visioni della vita, tutti gli ostacoli moderni all'amore e le loro famiglie, a volte benintenzionate, a volte sabotatrici - tra cui la sorella di lei Morgan (Lupe) e il fratello di lui Sasha (Simons).

Meester è nota soprattutto per il ruolo di Blair Waldorf nella serie Gossip Girl, di cui è stata protagonista per tutte le sei stagioni. Nella sua carriera televisiva è apparsa al fianco di Bell nella serie cult Veronica Mars in diversi episodi. Tra gli altri suoi crediti televisivi figurano 24, Single Parents e How I Met Your Father. Prossimamente, avrà un ruolo da guest star nella prossima serie di Rachel Sennott su HBO. Al cinema, ha recitato in film come The Oranges, The Judge e The Roommate. Fowler è apparso recentemente in A Man on the Inside.