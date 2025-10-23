Nobody Wants This 2, recensione: la serie è ancor più a misura di millennial

Nobody Wants This. Incredibile intitolare così la serie romcom fatta ad immagine e somiglianza dei millennial (e non solo) che aveva scaldato il nostro cuore lo scorso anno mettendo insieme una coppia esplosiva (sullo schermo) come Adam Brody e Kristen Bell. Eppure nessuno di coloro che gravitano intorno ai due protagonisti, Noah e Joanne, volevano che si mettessero insieme. Hanno sfidato tutte le previsioni, come due moderni Romeo e Giulietta.

Una scena dei nuovi episodi

Ora tornano con la seconda stagione, sempre in streaming su Netflix, e l'autrice Erin Foster alza il tiro aumentando non solo le difficoltà da superare per i protagonisti, ma anche la parata di guest star che strizzano ancora una volta l'occhio alla Generazione Y. L'intrattenimento perfetto per gli inguaribili romantici in ascolto è tornato.

Nobody Wants This 2: buona la seconda

Morgan e il Dottor Andy, new entry della stagione

La seconda stagione riprende dopo quel finale agrodolce che ci aveva lasciato col fiato sospeso. Noah aveva deciso di scegliere Joanne piuttosto che la propria carriere come rabbino capo... o almeno così sembrava. È ciò che emerge alla prima cena organizzata da loro come coppia, quando tutti pensavano si sarebbero lasciati per sempre. Una cena che diventa la tipica commedia degli equivoci, e che prova a riprendere le fila di quanto accaduto in precedenza.

Sasha ed Ester: una coppia intoccabile?

Compresa la vicinanza dei rispettivi "fratelli sfigati" dei due protagonisti, Morgan (Justine Lupe), che vorrebbe trovare una relazione stabile come Joanne, e Sasha (Timothy Simons), che deve gestire la moglie Ester (Jackie Tohn) che lo comanda a bacchetta. Non riusciamo a non tifare ancora di più per questa coppia improbabile e strampalata accanto a quella principale. Anche i rispettivi genitori provano ad andare avanti e ad accettare questa relazione impossibile che deve far fronte al dilemma più grande di tutti: come possono sposarsi se lei non si vuole convertire?

Alzare il tiro nel cast: Millennial Edition

Kristen Bell e Justine Lupe in Nobody Wants This 2

Non contenta di aver creato la coppia perfetta per la Generazione Y, Erin Foster decide di scommettere nuovamente sui punti di forza della comedy Netflix. Nella realtà Adam Brody, l'ex Seth Cohen di The O.C. è sposato con Leighton Meester, l'ex Blair Waldord di Gossip Girl (dove Kristen Bell era la narratrice fuori campo). Proprio Meester fa capolino in questa seconda stagione nei panni di Abby: una reunion folle per i tre interpreti che farà divertire non poco il pubblico di appassionati.

Girl power

Proprio come era accaduto nella prima stagione con Ryan Hansen e D'Arcy Carden, ex colleghi di Bell nelle sue serie precedenti. Non è tutto: arrivano anche Seth Rogen e Kate Berlant nei panni di due misteriosi personaggi che non vi sveliamo che promettono risate assicurate. Rogen, ora sulla cresta dell'onda grazie a The Studio, ha iniziato proprio nella serialità con Freaks and Geeks - teen drama di nicchia sempre per millennial - e non è nuovo alla romcom dopo due stagioni di Platonic. Tra le guest star non mancano Arian Moayed nel ruolo del Dottor Andy, e Alex Karpovsky in quello di Grande Noah, due personaggi che daranno del filo da torcere ai rispettivi protagonisti.

Commedia romantica 4.0

La showrunner, insieme a tutti gli interpreti, è riuscita per una seconda volta in un piccolo miracolo. Nonostante qualche ridondanza e ripetizione, intreccia gli archetipi e stilemi della romcom a quelli della family comedy. Ora che le vite di Noah e Joanne sono ancor più connesse, le rispettive famiglie sono ancor più presenti - e non mancano di interferire. Questo crea il comfort show perfetto per l'autunno, da guardare accoccolati con copertina e cioccolata calda. Sia da soli che in compagnia. Come un abbraccio caloroso e affettuoso.

Come si fa a non amare Adam Brody e Kristen Bell insieme?

Nobody Wants This 2 riesce a raccontare la seconda fase di una relazione. Iniziano ad apparire non solo i difetti ma anche i fastidi reciproci e soprattutto le difficoltà apparentemente insormontabili. La comedy analizza cosa significhino famiglia, religione, sesso per i trentenni-quarantenni di oggi andando in profondità ma senza esagerare, sempre attraverso il filtro della commedia. Quanto siamo disposti a cambiare di noi stessi per la nostra dolce metà, ed è giusto farlo? Non ci resta che gustarci i nuovi episodi e chiedere a gran voce una stagione 3.