Adam Brody e Leighton Meester, marito e moglie insieme anche in Nobody Wants This 2: "Un'emozione e una gioia"

Nel mondo delle serie TV, la seconda stagione di Nobody Wants This si arricchisce di un importante ritorno: Leighton Meester sarà ospite speciale al fianco del marito Adam Brody, protagonista della serie, e lavorerà ancora con Kristen Bell, sua ex collega nella serie cult Gossip Girl.

Questa novità ha subito attirato l'attenzione, con Brody che ha definito "emozionante" e "delizioso" poter condividere il set con la moglie, regalando così ai fan un momento di meta-casting che unisce realtà e finzione.

Adam Brody ha raccontato in esclusiva a Deadline come sia stato coinvolgente per lui lavorare con Leighton: "Durante le nostre scene insieme, sono stato quasi uno spettatore privilegiato. Vederla all'opera è sempre un piacere. Quando la famiglia visita il set, si crea un'atmosfera speciale, i due mondi si uniscono e diventa tutto più familiare. Lei ha avuto modo di conoscere bene il cast e la troupe negli ultimi due anni di produzione e questo ha reso l'ambiente ancora più accogliente".

Questa fusione tra vita privata e professionale aggiunge una dimensione autentica al progetto, aumentando l'interesse per la serie.

Leighton Meester interpreterà un ruolo chiave nella seconda stagione della serie Netflix

Il ruolo di Leighton Meester nella nuova stagione è stato svelato tramite un annuncio ufficiale di casting diffuso da Variety: l'attrice sarà "la nemesi di Joanne (interpretata da Kristen Bell) ai tempi della scuola media, oggi trasformata in una mamma influencer su Instagram". Questo personaggio promette di portare una ventata di dinamismo nella serie, aggiungendo ulteriori sfumature al racconto di conflitti e relazioni.

Nobody Wants This

In Nobody Wants This, Joanne è una podcaster agnostica che inizia una relazione con un rabbino interpretato da Adam Brody. I due protagonisti si trovano a navigare tra mondi culturali e personali diversi, affrontando temi delicati come la conversione e le responsabilità professionali. L'inserimento del personaggio di Meester promette di complicare ulteriormente questo equilibrio, creando nuovi intrecci narrativi da seguire con attenzione.

La seconda stagione di "Nobody Wants This" conferma il successo e amplia il cast

Dopo il successo della prima stagione, che ha ottenuto numerose nomination agli Emmy tra cui quella per Miglior Serie Comedy e per le interpretazioni di Brody e Bell, la creatrice Erin Foster ha assicurato che la nuova stagione non tradirà le aspettative del pubblico. "Sarà romantica e divertente", ha dichiarato Foster a IndieWire, "ho voluto mantenere la coerenza con la prima stagione, proseguendo con le 'prime volte' - il primo bacio, il primo appuntamento - e questa sarà la narrazione dei prossimi mesi nella vita dei protagonisti".

Nobody Wants This

Per questa seconda stagione, Foster ha ceduto la posizione di showrunner a Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, aumentando così il team creativo per garantire una produzione ancora più curata. "Con più persone di fiducia a supporto, posso concentrarmi su altri progetti sapendo che la serie è in ottime mani", ha aggiunto Foster, sottolineando l'importanza di un gruppo solido alla guida della produzione.

La collaborazione tra Leighton Meester e Kristen Bell: un ritorno alle origini

Il legame tra Leighton Meester e Kristen Bell va oltre questa nuova serie. Le due attrici sono state insieme protagoniste di Gossip Girl, con Bell che ha prestato la voce narrante nella versione originale dello show. Nel febbraio scorso, in occasione degli Screen Actors Guild Awards, Meester e Bell hanno sorpreso il pubblico riunendosi per uno sketch divertente che parodiava proprio la celebre serie adolescenziale, sottolineando la complicità tra le due.

Leighton Meester in una scena dell'episodio 'Victor,Victrola' della prima stagione di Gossip Girl

Questa nuova collaborazione in Nobody Wants This rappresenta un gradito ritorno per i fan, che potranno ritrovare la chimica tra le due attrici in un contesto completamente diverso e moderno, ma non meno intrigante. La seconda stagione di Nobody Wants This debutterà su Netflix il 23 ottobre, promettendo di consolidare il successo della prima stagione e di regalare nuovi momenti emozionanti ai fan della serie e degli attori protagonisti.