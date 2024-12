Nobody Wants This, Adam Brody aggiorna sulla seconda stagione: "La filmeremo relativamente presto"

La star della serie di successo Nobody Wants This, Adam Brody, ha recentemente condiviso un aggiornamento sulle riprese della seconda stagione.

Dopo l'incredibile successo della prima stagione Nobody Wants This è stata rinnovata per una seconda, e possiamo aspettarci di vedere la serie nuovamente sul piccolo schermo molto prima del previsto.

Adam Brody, che affianca Kristen Bell come protagonista della serie, ha recentemente condiviso un aggiornamento molto positivo sulle riprese della seconda stagione. Sebbene l'attore di The OC preferisca rimanere in uno stato di "beata ignoranza" riguardo agli sviluppi della seconda stagione, ha rivelato quando si prevede che inizino le riprese.

Gli aggiornamenti dell'attore

"Non so molto. Mi sono un po' rifugiato nella beata felice. So che stanno lavorando duramente sulla sceneggiatura. La filmeremo relativamente presto", ha detto Brody a SiriusXM's Andy Cohen Live.

Nobody Wants This

Alla domanda di Andy Cohen su un possibile inizio delle riprese a gennaio, Brody ha risposto: "Febbraio. Da quello che ho capito, è questo l'obiettivo, quindi sì. Mi immagino che sarà fantastico e non voglio sapere altro, lo saprò quando lo saprò".

Nobody Wants This vede come protagonisti Adam Brody nel ruolo del rabbino Noah Roklov e Kristen Bell in quello della podcaster Joanne. Dopo il successo della serie, Brody è diventato noto come il "rabbino sexy". Durante l'intervista, Andy Cohen ha chiesto all'attore se questa nuova popolarità abbia creato difficoltà nella sua relazione con Leighton Meester.

Nobody Wants This

"No, direi di no, almeno non ancora. Vedremo. Ma no, direi che per ora è solo una pista di decollo. Siamo i fan più grandi l'uno dell'altro...", ha risposto Brody.

E ha aggiunto: "Siamo insieme da dieci anni, siamo sposati da dieci anni. Ogni opportunità è una possibilità per entrambi. Non so, è ancora presto, ma finora va tutto bene. Abbiamo affrontato questo tipo di cose prima. Sarebbe davvero triste se qualcosa accadesse al nostro matrimonio, ma sarei ancora più dispiaciuto se fosse il successo a rovinarlo".