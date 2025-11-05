Nobody Wants This: la serie con Kristen Bell e Adam Brody ottiene il rinnovo per la stagione 3

Nobody Wants This, la serie con protagonisti Adam Brody e Kristen Bell, ha ottenuto da parte di Netflix il rinnovo per la stagione 3.

L'annuncio è arrivato molto rapidamente dopo il debutto del secondo capitolo della storia, arrivato in streaming il 23 ottobre.

Il successo della stagione 2

La serie Nobody Wants This è stata creata da Erin Foster e le nuove 10 puntate hanno ottenuto, nei primi 11 giorni, circa 18 milioni di visualizzazioni a livello globale.

Lo show è diventato quindi, nelle ultime due settimane, il più visto in inglese ed è presente nella Top 10 di ben 82 nazioni.

Nella seconda stagione, di cui potete leggere la nostra recensione, i protagonisti Joanne e Noah, interpretati da Kristen Bell e Adam Brody, hanno affrontato i naturali ostacoli alla loro relazione dopo esseri innamorati, nonostante tante differenze.

Nel cast dello show ci sono anche Justine Lupe, Timothy Simons e Jackie Tohn.

Kristen Bell e Adam Brody in Nobody Wants This 2

Le dichiarazioni della creatrice

Foster ha dichiarato: "Non potrei essere più entusiasta nell'iniziare a lavorare alla terza stagione di questo show. Poter scrivere della mia coppia preferita su una scala come questa è un privilegio. Fino a quando non mi toglierà troppo tempo per vedere i reality tv di notte, continuerò a farlo fino a quando vorranno".

La terza stagione avrà nuovamente come co-showrunner Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, e le riprese si svolgeranno a Los Angeles.

In base alla conclusione delle recenti puntate, nel terzo capitolo gli spettatori potrebbero attendersi una particolare attenzione sul lato religioso, mostrando la conversione della protagonista.

Per ora, tuttavia, Netflix non ha rilasciato una sinossi ufficiale delle puntate inedite, lasciando in sospeso i fan per quanto riguarda la direzione che prenderà la storia.