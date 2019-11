No Time to Die, il trailer del nuovo film di 007 in uscita a breve?

ll trailer di No Time to Die, nuovo film di James Bond con Daniel Craig, uscirà a breve, secondo il sito MI6: ecco quando.

Il trailer di No Time to Die, nuovo film della saga di James Bond, sarebbe in uscita tra il 4 e 5 dicembre. A confermarlo è MI6, sito non ufficiale dedicato a 007 ma sempre molto affidabile nel dare notizie sulle opere dedicate all'agente segreto più famoso della storia del cinema.

Il trailer di No Time to Die sarebbe pronto già da agosto, quando ancora erano in corso le riprese, ma la sua diffusione è stata rinviata per motivi ancora poco chiari. Quel che è certo, sia la MGM sia i distributori si incontreranno entro questa settimana per pianificare la strategia di lancio pubblicitaria che dovrebbe partire a pieno regime a inizio 2020, proprio dopo la diffusione del trailer, e in vista dell'uscita nelle sale prevista per la primavera del nuovo anno.

Il film segna l'addio di Daniel Craig alla saga di James Bond che ha vestito i panni di Bond a partire dal 2006 con Casino Royale e proseguita poi con Quantum of Solace, Skyfall e Spectere. No Time To Die segna il suo quinto film, portandolo al pari con Sean Connery e ad uno in più rispetto al suo predecessore, Pierce Brossnan; anche se il record appartiene a Roger Moore con ben sette.

Casino Royale: 5 motivi per cui il film con Daniel Craig ha rivoluzionato la saga di 007

Della storia trapela pochissimo. In basi alla sinossi ufficiale sappiamo che Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace è però di breve durata dopo che il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta d'aiuto. La missione ha l'obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso. Diretto da Cary Fukunaga, vede nel cast oltre a Daniel Craig anche Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear e Ralph Fiennes. Tra i nuovi ingressi del nuovo 007 troviamo Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas e il premio Oscar Rami Malek nei panni del villain.