No Time To Die supera le aspettative, oltre 100 milioni di incassi al botteghino internazionale

L'exploit internazionale di No Time to Die, venticinquesimo film su James Bond, quinto e ultimo con protagonista Daniel Craig, ha superato ogni aspettativa negli incassi in attesa delle uscite in USA e Cina.

Dopo i lunghi ritardi e le preoccupazioni legate agli incassi in una situazione di emergenza sanitaria, No Time To Die ha superato ogni aspettativa. Il nuovo capitolo della saga di James Bond, il venticinquesimo, ha incassato quasi 112,9 milioni di dollari al botteghino internazionale, secondo Deadline, in attesa dell'uscita americana.

No Time To Die: Daniel Craig in una scena del film

No Time to Die è il primo film a superare i 100 milioni di incassi nei mercati d'oltreoceano durante l'emergenza sanitaria. e questi incassi sono destinati a crescere con l'uscita americana e cinese a ottobre.

In Inghilterra, patria di James Bond, No Time to die ha incassato 30 milioni nel primo weekend, superando gli incassi di Skyfall, principale incasso della saga di Bond nella storia. Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.

No Time To Die è il quinto e ultimo film di 007 con protagonista Daniel Craig. Il futuro del franchise vedrà l'arrivo di un nuovo interprete nel ruolo della superspia britannica. La ricerca del prossimo attore di James Bond inizierà nel 2022. Il prossimo film di James Bond sarà il primo sotto Amazon, che ha acquisito MGM per 8,45 miliardi di dollari all'inizio di quest'anno.