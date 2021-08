No Time to Die: la Spectre trascina Bond fuori dal pensionamento nelle immagini del CinemaCon

Duelli, inseguimenti, sparatorie, stunts mozzafiato nella descrizione delle prime immagini di No Time to Die svelate al CinemaCon; l'uscita del film è prevista per il 30 settembre.

Il CinemaCon ci ha regalato le prime immagini dell'atteso No Time to Die, venticinquesimo capitolo della saga di James Bond nonché quinto (e ultimo) film della saga che vedrà Daniel Craig nei panni del fascinoso Agente Segreto. Nella descrizione dei materiali video inediti, Bond viene costretto da Spectre ad abbandonare il pensionamento e tornare in azione.

Attenzione! Non proseguite nella lettura di questa news se volete evitare spoiler su No Time to Die

Come svela Yahoo Entertainment, il footage inedito si apre con James Bond che si sveglia in cima a un edificio disorientato, intorno a lui il suono è ovattato. Chiamare qualcuno al telefono sembra inutile, quindi Bond inizia a correre per la città mentre alcuni agenti della Spectre gli sparano addosso. Per scappare, Bond si assicura a un ponte, ma presto si imbatte nelle persone che lo inseguono. Segue una rissa nel tipico stile di Bond.

Successivamente, vediamo Bond con Madeleine Swann (Lea Seydoux). L'agente le chiede come Spectre ha fatto a sapere che lui si trovava in città. Sospetta che la donna l'abbia tradito e non c'è niente che lei possa dire per convincerlo del contrario. I due entrano in una bellissima Aston Martin vintage che i fan di Bond riconosceranno come la DB5 di Goldfinger, con tutte le armi di Q incluse. Sfortunatamente, il mezzo viene completamente distrutto da colpi di arma da fuoco in mezzo a una piazza cittadina. "Tutti hanno dei segreti", dice Bond a Swann. "Semplicemente non siamo ancora arrivati ​​a svelare i tuoi."

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, si apre quando James Bond ha lasciato il servizio attivo e si gode il pensionamento in una remota isola. Quando il suo vecchio amico Felix, in forza alla CIA, si presenta per chiedere aiuto, Bond si ritrova coinvolto in un conflitto letale che si combatte a colpi di sofisticate armi tecnologiche. L'agente segreto dovrà confrontarsi con il villain Safin, interpretato dal Premio Oscar Rami Malek, diabolico supercriminale mascherato e supercriminale. Lashana Lynch comparirà nei panni della controparte dell'MI6 di Bond e ci sarà spazio anche per la sensuale Ana de Armas.

Nel cast vedremo il ritorno di Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz e Ralph Fiennes. Con loro anche Rory Kinnear, Dali Benssalah, David Dencik e Billy Magnussen.

L'uscita di No Time to Die nei cinema italiani è fissata per il 30 Settembre 2021.