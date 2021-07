No Time to Die: Rachel Weisz non vuole spoiler su James Bond dal marito Daniel Craig

Rachel Weisz ha dichiarato di voler evitare qualunque spoiler, da parte di suo marito Daniel Craig, a proposito di No Time to Die, il prossimo film di James Bond.

Rachel Weisz ha rivelato di non gradire affatto ogni genere di spoiler, da parte di suo marito Daniel Craig, a proposito del suo prossimo film di James Bond: No Time to Die. Il 25° film della serie sarebbe dovuto uscire nelle sale nel 2020 ma, a causa della pandemia di COVID-19, l'uscita è stata rimandata a questo autunno.

Il mistero di Donald C.: Rachel Weisz in un momento del film

In un'intervista di Comicbook la Weisz ha rivelato di non sapere nulla del nuovo film nonostante sia sposata con il 'vero James Bond'. L'attrice ha spiegato che quando non lavorano, a loro "piace prendere una pausa dal cinema". La coppia non parla mai dei dettagli della trama dei loro film e questo rende possibile una visione più 'fresca' quando è il momento di vedere una nuova pellicola presso una delle loro numerose premiere.

No Time to Die: Daniel Craig in azione in una foto

A questo proposito Rachel Weisz ha dichiarato: "Non parliamo molto del nostro lavoro. Siamo molto simili in questo, ci piace davvero prenderci una pausa e siamo piuttosto riservati. Semplicemente non ne parliamo molto. Adoro vedere i suoi film ma non voglio rovinarmeli parlandone in precedenza."

No Time To Die: una foto del protagonista Daniel Craig

No Time to Die seguirà direttamente gli eventi dell'ultimo film di James Bond, Spectre, e sarà l'ultimo capitolo della serie con Craig come protagonista. Il film è stato diretto da Cary Fukunaga, il cui lavoro televisivo include True Detective e Maniac e Daniel riprenderà il suo ruolo insieme a Léa Seydoux, Naomie Harris e Christoph Waltz.