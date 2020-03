No Time to Die slitta a novembre nello slot di Godzilla vs Kong: la rabbia del fan del MonsterVerse

La scelta di far slittare l'uscita di No Time to Die a novembre porterà il film a scontrarsi con Godzilla vs Kong: la rabbia del fan del MonsterVerse esplode su Twitter.

Su Twitter esplode la rabbia dei fan del MonsterVerse per la scelta di far uscire No Time to Die nella stessa data di Godzilla vs Kong. La scelta è stata decisa da MGM per via della diffusione del Coronavirus che sta causando cancellazioni di eventi e chiusura di cinema e luoghi di aggregazione.

No Time To Die: una foto del protagonista Daniel Craig

I fan del MonsterVerse sono imbufaliti dall'ipotesi che il nuovo capitolo della saga di Bond, l'atteso No Time to Die, danneggi gli incassi di Godzilla vs. Kong vista, tra l'altro, la risposta positiva alle proiezioni di test in cui si parla di "miglior film del MonsterVerse visto finora".

No Time to Die sarebbe dovuto uscire in pompa magna ad aprile, ma la release è slittata. Il comunicato ufficiale dichiara: "MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato oggi che dopo molte riflessioni e una valutazione del mercato cinematografico a livello globale, il debutto di No Time to Die sarà posticipato fino al mese di novembre. Il film sarà distribuito nel Regno Unito il 12 novembre, mentre le date previste per le varie nazioni saranno comunicate in un secondo momento, e negli Stati Uniti sarà lanciato il 25 novembre".

Secondo quanto dichiarato dal sito Deadline la scelta non sarebbe stata presa per i timori legati alla diffusione del contagio, ma in base a una valutazione dei possibili risultati ai box office.

Box office che adesso andrebbe a penalizzare Godzilla vs. Kong, come temono i fan che si sono riversali su Twitter per sfogare la propria rabbia e le preoccupazioni lecite per il film di Adam Wingard.

Thanks No time to Die for ruining the chances of Godzilla vs Kong having a big Box office. Im so disappointed — Jomar (@Jradicalxc) March 6, 2020

Did you know Godzilla vs Kong comes out this November? No? Probably cuz Warner bros sucks at Marketing their movies. Check out Godzilla vs Kong November 2020 pic.twitter.com/oJT1NJaqEX — King of the monster's (@Kingofthemonsts) March 6, 2020

Makes me kind of nervous. I really want Godzilla vs King Kong to succeed. It’s gonna be the deciding factor for more films in the future or not. https://t.co/kiVAp7MXzk — Ben-of-darklight (@ReyOfDarkLight) March 6, 2020

@Legendary @wbpictures The people making James Bond are dicks! Move Godzilla Vs Kong Closer to Christmas. Make only three trailers -don’t over promote the movie. One trailer in June to be released for Marvel ,1-4 bond and whatever other big movie is coming out. — Jamiel Pridgen (@JamielPridgen) March 6, 2020

November is now Kong Vs Godzilla Vs James Bond. — laprasking (@laprasking) March 6, 2020