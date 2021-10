No Time to Die, Rami Malek seduto dietro Kate Middleton e il Principe William: "Hanno amato il film"

Alla prima di No Time to Die di Londra, Rami Malek ha svelato di essersi seduto dietro i reali William e Kate e di essere sicuro che hanno amato il film.

La star di No Time to Die Rami Malek ha raccontato di essere stato molto vicino al principe William e a Kate Middleton durante la premiere mondiale del film, che si è tenuta a Londra la scorsa settimane, tanto da notare che la pellicola con Daniel Craig è stata molto apprezzata dalla famiglia reale.

No Time to Die: un'immagine del trailer

La première di No Time to Die alla Royal Albert Hall di Londra, alla presenza del cast e del regista Cary Fukunaga, ha visto la partecipazione dei reali, tra cui il Principe Carlo con la consorte Camilla e il Principe William con Kate Middleton, bellissima e sfavillante in un abito dorato. Rami Malek, che nel film interpreta il villain Safin, ha raccontato a E! News Daily Pop di essersi seduto subito dietro la giovane coppia reale, svelando di aver notato le loro reazioni al film:

"Ho osservato la reazione del principe William, si può capire molto osservando il linguaggio del corpo. Penso che abbiano adorato il film, è stata l'impressione che ho avuto."

Come molti sanno, la famiglia reale britannica è molto legata ai film di James Bond, quindi non è stata una sorpresa vedere alcuni membri partecipare alla premiere londinese e, di certo, non sorprende che William e Kate abbiano apprezzato l'ultima performance di Daniel Craig, che abbandona ufficialmente il ruolo di James Bond dopo cinque film.

No time to die: la figlia di Daniel Craig sul red carpet con il padre per la premiere del film (FOTO)

C'è da dire, inoltre, che la passerella di Kate Middleton sul red carpet ha quasi oscurato la presenza dei divi del cast. Con un abito oro meraviglioso, firmato Jenny Packham, ha abbagliato tutti ed è diventata trend virale sui social per giorni.

Vi ricordiamo che No Time to Die è al cinema, con Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Christoph Waltz, Jeffrey Wright, Billy Magnussen, Ana de Armas, David Dencik, Rory Kinnear, Dali Benssalah, Priyanga Burford e Bridgette Millar.