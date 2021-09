No Time To Die: Catherine Middleton ruba la scena alle Bond Girl sul red carpet della premiere mondiale

Catherine Middleton, la moglie del principe William, ha rubato la scena alle Bond Girl sul red carpet della première di No Time To Die.

Dopo molta attesa si è svolta la première mondiale di No Time To Die, l'ultimo film dell'agente 007 con star Daniel Craig, e a rubare la scena alle Bond Girl e alle altre star è stata Catherine Middleton, la duchessa di Cambridge, che ha sfilato sul red carpet con uno spettacolare abito dorato.

L'interprete di James Bond, incontrando la moglie del principe William, non ha potuto fare a meno di farle i suoi complimenti sottolineando quanto fosse "adorabile".

Kate Middleton è arrivata alla Royal Albert Hall di Londra insieme al marito William e i due coniugi hanno poi raggiunto il principe Carlo e Camilla sulla scalinata per posare per i fotografi presenti all'evento.

Online lo splendente vestito creato da Jenny Packham per la duchessa ha immediatamente scatenato numerosi commenti e distolto l'attenzione dalle Bond Girl di No Time to Die, dalla sexy Ana de Armas alle attrici Lashana Lynch, Lea Seydoux e Phoebe Waller Bridge che hanno accompagnato Daniel Craig.

I membri della famiglia reale hanno poi incontrato il cast, il regista Cary Fukunaga, e le altre star presenti all'anteprima mondiale del venticinquesimo capitolo delle avventure dell'agente segreto, tra cui anche Billie Eilish e Finneas, che hanno firmato il tema musicale del film.

Catherine Middleton alla première mondiale di No Time To Die

L'uscita italiana di No Time to Die è fissata al 30 settembre.

No Time to Die mostra un James Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann (Léa Seydoux), ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.