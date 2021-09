No Time To Die sarà il primo film di James Bond distribuito anche in 4DX

Sarà No Time To Die il primo film dedicato alle avventure di James Bond a essere distribuito anche in formati non classici come 4DX e ScreenX.

Le avventure dell'agente segreto, ormai una presenza costante nelle sale da quasi 60 anni, non erano mai approdate sul grande schermo in una versione che non fosse quella classica bidimensionale.

L'ultimo film dell'agente 007 interpretato da Daniel Craig segnerà quindi un'importante pagina della storia del franchise: No Time to Die sarà infatti proiettato anche nei cinema che offrono i formati ScreenX e 4DX, sfruttando una delle tecnologie più avanzate a disposizione dei distributori.

Il venticinquesimo film con protagonista James Bond sarà quindi visibile nel formato ScreenX che estende le immagini ai lati della sala, arrivando a quota 270 gradi in occasione di alcune scene scelte accuratamente dai filmmaker, MGM Studios, Eon Productions e CJ 4DPLEX.

4DX userà invece un'esperienza multisensoriale grazie a movimenti, vibrazioni, ed effetti legati all'acqua, al vento, alle luci e ai profumi. Attualmente ci sono solo 755 sale che offrono questa tiplogia di visione in 65 nazioni diverse.

No Time to Die mostra un James Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann (Léa Seydoux), ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.

Il film ha fatto parlare di sé anche per la recente acquisizione del catalogo MGM da parte di Amazon, che però non avrà alcuna conseguenza sulla distribuzione di questo titolo: l'uscita solo al cinema in un primo tempo è garantita nel contratto, anche perché fuori dagli Stati Uniti i diritti di distribuzione sono attualmente in mano alla Universal.