No Time to Die: le prime reazioni al film, "il finale perfetto per Daniel Craig”

Prime reazioni a caldo molto positive per il nuovo James Bond, No Time to Die, l'ultimo con Daniel Craig in veste di protagonista, da domani nei cinema italiani.

Variety ha raccolto le prime reazioni a caldo dopo l'attesa visione di No Time to Die, reazioni decisamente positive che lodano l'ultimo capitolo della saga di James Bond definendolo "il finale perfetto per Daniel Craig".

Ci sono voluti due anni per vedere finalmente No Time to Die. I continui slittamenti dovuti all'emergenza sanitaria hanno fatto saltare i programmi più volte, ma secondo la critica l'esito del film diretto da Cary Fukunaga vale l'attesa.

In No Time to Die, James Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Il critico Scott Mantz ha ammesso dia vere bisogno di più tempo per riflettere sul film, che è certamente migliore di Quantum of Solace e Spectre: "È il film più solido di Daniel Craig e - posso dirlo? - la versione più intima di James Bond con un commiato potente, inaspettato e molto emotivo. Vale l'attesa!"

La critica di Rotten Tomatoes Tessa Smith ha elogiato la natura spettacolare del film, nonostante la sua durata di 2 ore e 43 minuti: "No Time to Die è tutto ciò che volevo e anche di più! Un grande addio a Daniel Craig, ma sinceramente volevo più Rami Malek! Sì, è lungo, ma ogni volta che sembrava che stesse per arenarsi, ecco che tornava subito l'adrenalina! Ricco di azione fin dall'inizio! Un classico Bond!"

Il critico di Fandango, Erik Davis, ha affermato che il film è "un finale perfetto per Daniel Craig":

"Bond classico, cattivo classico, gadget classici e una storia che sembra mettere in discussione l'idea che abbiamo ancora bisogno di James Bond per salvare la situazione. Scrittura fantastica e regia straordinaria di Cary Joji Fukunaga. Ho amato ogni secondo!"

Il redattore di Variety Clayton Davis ha riflettuto sul fatto che No Time to Die è il miglior film con Daniel Craig nei panni di Bond:

"L'ultima interpretazione di Daniel Craig come James Bond è la migliore del suo mandato. #NoTimeToDie è efficace per azione, ritmi emotivi e, ancora una volta, una maestria artigiana guidata da Linus Sandgren, Tom Cross e il team del suono. Molto divertente e NON sono un tipico appassionato di Bond."

Lodi per la presenza, purtroppo limitata, di Ana De Armas:

"Ana de Armas ripropone la parte migliore di #NoTimeToDie. Purtroppo è solo in una sequenza. Divertente e sexy e riesce a far saltare in aria le cose".

L'uscita italiana di No Time to Die è fissata per domani, 30 settembre.