No time to Die: il film sta perdendo 100 milioni? MGM smentisce il rumor

Dopo il grande successo al box office, alcuni rapporti sosterrebbero che No Time to Die rischia di generare una perdita di 100 milioni di dollari per MGM, ma lo studio negano.

No Time to Die, ultimo film con Daniel Craig nei panni di James Bond, ha raggiunto quota 730 milioni di dollari al botteghino mondiale, ma secondo alcuni rumor il film rischierebbe di far perdere 100 milioni a MGM. La compagnia ha però prontamente negato la notizia.

No Time to Die: un'immagine del trailer

A inizio settimana, infatti, Variety aveva riportato una notizia secondo cui alcune fonti vicine allo studio riferivano che tutte le attività di marketing realizzate per No Time to Die rischiavano di far perdere a MGM 100 milioni. Il rapporto, però, è stato subito smentito dagli studios in una dichiarazione ufficiale:

"Fonti anonime e non informate che suggeriscono che il film perderà denaro sono categoricamente infondate e, in parole povere, non vere. La pellicola ha superato di gran lunga le nostre stime cinematografiche in questo lasso di tempo, diventando il film di Hollywood con il maggior incasso nel mercato internazionale in epoca di emergenza sanitaria".

No Time to Die diventa il maggior incasso del 2021

Il venticinquesimo capitolo della saga di James Bond, quindi, resta un grande successo di questo 2021, dopo aver superato gli incassi di Fast & Furious 9. Inoltre, No Time to Die è già disponibile in PVOD, nonostante sia ancora al cinema in alcune sale, quindi MGM è sicura di quello che fa e di quello che potrebbe ancora ottenere dal film.

Vi ricordiamo che No Time to Die è in uscita il 15 dicembre in Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD, grazie a Universal Pictures Home Entertainment.