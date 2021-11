No Time to Die diventa il maggior incasso del 2021

Il nuovo capitolo della saga di James Bond, No Time to Die, supera Fast & Furious 9 - The Fast Saga e diventa il maggior incasso del 2021.

Nessuno può fermare James Bond. A partire da questo fine settimana, No Time to Die è diventato ufficialmente il film con il maggior incasso del 2021 e il film con il maggior incasso durate la crisi sanitaria.

No Time To Die: Daniel Craig e Léa Seydoux in una scena del film

I 2,7 milioni raccolti nel fine settimana portano No Time to Die a un incasso globale di 729,1, permettendogli così di superare il precedente detentore del record di maggior incasso, Fast & Furious 9 - The Fast Saga, fermo a quota 725,3 milioni.

Ad oggi, No Time to Die ha incassato circa 154 milioni di dollari negli USA e 579 milioni di dollari a livello internazionale. Il venticinquesimo capitolo della saga di James Bond, che segna l'uscita di scena di Daniel Craig dal ruolo dopo cinque film, non ha fatto subito il botto al box office americano, ma gli incassi hanno continuato a crescere e sono rimasti stabili nelle settimane seguenti all'uscita.

No Time to Die, il consiglio di Daniel Craig al nuovo James Bond: "Non fare schifo"

Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, recensione: la spettacolare fine dell'era Daniel Craig"), nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.