No time to Die: ecco quando uscirà in DVD, Blu-ray e 4K UHD e quali saranno gli extra

No time to Die uscirà in homevideo il 15 dicembre, anche in una fantastica steelbook: ecco i contenuti speciali nel dettaglio.

Dopo aver incassato oltre 700 milioni di dollari al botteghino mondiale, i fan di 007 potranno ora godersi a casa No Time To Die, giusto in tempo per le Feste di Natale con oltre un'ora di contenuti speciali esclusivi alla scoperta dell'azione, dello spettacolo e degli stunt. Lo straordinario 25° capitolo della saga di James Bond che segna l'addio di Daniel Craig al personaggio, è in uscita il 15 dicembre in Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD tutti targati Universal Pictures Home Entertainment, e anche in una fantastica edizione Steelbook, con tanti contenuti speciali tra cui Essere James Bond, una retrospettiva di 45 minuti in 4K UHD, e quattro esclusive ed emozionanti featurette.

No Time to Die vede il ritorno di Daniel Craig nei panni del James Bond di Ian Fleming, al fianco del vincitore del Premio Oscar Rami Malek. Dopo aver lasciato i servizi segreti, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica. Tuttavia, la pace conquistata si rivela di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter gli chiede aiuto. La missione di salvare uno scienziato rapito si rivela molto più difficile del previsto, portando Bond sul sentiero di un misterioso antagonista armato di una nuova pericolosa tecnologia.

I CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI 4K ULTRA HD, BLU-RAY e DVD: