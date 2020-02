No Time to Die: il nuovo spot del film di James Bond

Un nuovo spot televisivo del film No Time to Die, in uscita ad aprile, è stato presentato durante l'evento NBA All-Star.

No Time to Die: un'immagine del trailer

Durante l'evento NBA All-Star negli Stati Uniti è andato in onda un nuovo spot del film No Time to Die, in uscita ad aprile. Il filmato, di trenta secondi, non differisce troppo da quanto visto nel trailer ufficiale qualche mese fa, ma contiene del materiale aggiuntivo per l'attrice cubana Ana de Armas, che in questa sede parla dopo essere apparsa solo di sfuggita e senza aprire bocca nel video precedente.

No Time to Die, che uscirà nelle sale italiane il 9 aprile, sarà il quinto e ultimo capitolo del franchise di 007 interpretato da Daniel Craig, che si congederà dopo quattordici anni. Al suo fianco torneranno anche Ralph Fiennes (M), Ben Whishaw (Q), Naomie Harris (Eve Moneypenny), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Rory Kinnear (Bill Tanner), Léa Seydoux (Madeleine Swann) e Christoph Waltz (Ernst Stavro Blofeld). Bond, ritiratosi a vita privata dopo gli eventi dell'episodio precedente, sarà nuovamente costretto a tornare in azione su richiesta di Felix, che gli affida una missione particolarmente delicata.

Inizialmente affidato a Danny Boyle, il film è diretto da Cary Fukunaga, che è il primo regista di nazionalità statunitense a firmare un lungometraggio dello storico franchise britannico. Tra gli sceneggiatori c'è invece Phoebe Waller-Bridge, reclutata appositamente da Craig che è un grande fan della sua serie TV Fleabag, mentre la canzone ufficiale del film è di Billie Eilish. Non è ancora nota l'identità del successore di Craig, ma la produttrice Barbara Broccoli, che controlla le avventure cinematografiche di Bond da diversi anni, ha recentemente affermato che potrà essere di qualunque etnia, a patto che rimanga un uomo. Per quanto riguarda l'idea di una versione femminile, alcuni hanno ipotizzato che possa essere realizzato uno spin-off incentrato su Lashana Lynch, il cui ruolo nel nuovo film è appunto quello della prima donna - almeno al cinema - con la licenza per uccidere.