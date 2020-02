No Time To Die: Ana De Armas sexy bond girl nelle nuove foto

In vista dell'uscita di 007: No Time To Die, la sensuale bond girl Ana De Armas indossa i gioielli di Chopard in nuove foto ispirate al film.

Aspettando l'uscita di 007: No Time To Die, l'attrice Ana De Armas veste i panni della sexy bond girl in un servizio di alta moda per la compagnia gioielliera Chopard, che fornirà i meravigliosi accessori preziosi che verranno indossati nel film. Le foto dei gioielli della collezione Green Carpet hanno reso al massimo del loro splendore grazie all'eleganza di De Armas, che sembra totalmente a suo agio nel ruolo.

I meravigliosi gioielli che Ana indosserà nel nuovo capitolo di 007 sono tutti composti di diamanti di altissima qualità e incredibile impatto scenico. Si tratta di una collana da 43 carati, un bracciale di 82 carati e un paio di orecchini con "soli" 14 carati.

La nuova bond girl di 007, che ha il volto di Ana De Armas, è l'agente Paloma della CIA. James Bond, ancora interpretato da Daniel Craig, è ormai fuori dai servizi segreti britannici, l'MI6 e si goda la sua pensione anticipata sotto il sole della Giamaica. Un giorno però bussa alla sua porta l'amico e agente CIA Felix Leiter, che lo prega di intervenire in suo aiuto per una missione importantissima e pericolosa. Bond accetterà di salvare uno scienziato scomparso e sul suo cammino farà la conoscenza del nuovo villain, il misterioso Safin.

No Time to Die, il commento al trailer: l'inizio della fine per il Bond di Daniel Craig

Nel ruolo del cattivo c'è una delle prime new entry di 007: No Time To Die, Rami Malek, affiancato da un cast spettacolare con Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Christoph Waltz, Jeffrey Wright e naturalmente Ana De Armas, che possiamo già ammirare nella parte grazie alle foto del servizio promozionale di Chopard. Il film uscirà il 9 aprile 2020 e lo attendiamo con grande fiducia, anche per la presenza come sceneggiatrice della brillante Phoebe Waller-Bridge, il genio dietro alla serie tv capolavoro che è Fleabag, dal quale ci aspettiamo grandi cose!