No Time To Die: James Bond nella sede dell'MI6 in una foto dal set

In attesa dell'uscita di No Time To Die, è stata pubblicata una foto dal set con James Bond nella storica sede dei servizi segreti britannici.

Una nuova foto dal set di No Time To Die mostra James Bond nella sede dell'MI6, i servizi segreti britannici. L'attesa per l'uscita del film è ancora lunga, ma i fan possono dare un'occhiata al dietro le quinte grazie allo scatto pubblicato dal profilo ufficiale Instagram dell'ultimo capitolo della saga su James Bond.

Dopo il rinvio di No Time to Die da aprile a novembre 2020, ai futuri spettatori non resta che aggrapparsi ai pochi materiali pubblicitari già messi in circolazione, accompagnati delle molte dichiarazioni di cast e autori sulla validità del progetto, che dovrebbe valere tutta l'attesa. Lea Seydoux ha promesso lacrime a fiumi, anticipando un film dalla fortissima carica emotiva.

Qualche lacrima sicuramente scapperà anche a Daniel Craig, che lascia il ruolo di James Bond dopo quasi quindici anni, lasciandosi alle spalle gli infortuni e la fatica di un personaggio che comunque ha fatto la storia e gli ha permesso di consolidare una carriera ormai stellare. Anche il regista Cary Fukunaga si pronuncia sul suo debutto del mondo di 007 e assicura che No Time to Die è completamente finito e non subirà modifiche prima dell'uscita in sala. La sua presenza nella produzione di No Time To Die rappresenta un vero e proprio primato, dato che si tratta del primo autore americano al quale è stata data la possibilità di raccontare un nuovo capitolo delle avventure di Bond. Visti i precedenti, tra cui la prima stagione di True Detective, da lui ci aspettiamo grandi cose.

No Time To Die: Billie Eilish interprete e autrice del tema musicale del film

No Time to Die è diretto da Cary Fukunaga, nel cast ci saranno anche Ana de Armas, Rami Malek, Billy Magnussen, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Lashana Lynch, Naomie Harris, David Dencik, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Dali Benssalah.