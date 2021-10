No Time to Die: Daniel Craig avrà la sua stella a Hollywood grazie a James Bond

La star di No Time to Die, Daniel Craig, sarà onorato presto con una stella sulla Walk of Fame di Hollywood proprio accanto a un altro celebre 007.

Daniel Craig sta ricevendo molti elogi per la sua interpretazione in No Time to Die, ultimo film in cui veste i panni di James Bond, e presto riceverà una meritata onorificenza: la stella sulla Walk of Fame di Hollywood, accanto alle star più ricordate della storia.

Bond 25: Una prima immagine dal set del nuovo film di James Bond

Secondo quanto riportato da People, con No Time to Die Daniel Craig diventerà il quarto attore appartenente alla saga di James Bond a ottenere la famosa stella dopo i colleghi Roger Moore, David Niven e Pierce Brosnan. L'attore britannico sarà ancora più onorato di ricevere questo riconoscimento visto che sarà collocato proprio al fianco di Roger Moore, che ha interpretato James Bond in ben sette film, dal 1973 al 1985.

Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame, ha dichiarato: "Daniel Craig è un'icona culturale britannica, così come James Bond, l'uomo che ha interpretato in cinque film di 007. Siamo entusiasti di posizionare la sua stella sulla Walk of Fame accanto a quella di un altro famoso attore che ha interpretato anche James Bond, Roger Moore."

No Time To Die: in un video Daniel Craig dice addio a James Bond al termine delle riprese

Alla cerimonia in suo onore, pare che Daniel Craig sarà affiancato da Nicole Mihalka, presidente della Camera di Commercio di Hollywood, e dai produttori di No Time To Die, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli. Anche il suo co-protagonista, Rami Malek sarà presente per onorare il collega in questo momento così importante.

Vi ricordiamo che No Time to Die è al cinema da giovedì 30 settembre. Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.