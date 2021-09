No Time To Die: in un video Daniel Craig dice addio a James Bond al termine delle riprese

In un video si può vedere il discorso di addio al mondo di James Boind compiuto da Daniel Craig al termine delle riprese di No Time To Die.

No Time To Die sarà l'ultimo capitolo della saga di James Bond con star Daniel Craig e l'attore britannico, in un video condiviso online, ha detto ufficialmente addio all'iconico personaggio.

Nel filmato si vede infatti l'interprete dell'agente 007 compiere un discorso commovente al termine delle riprese del film.

Daniel Craig, dopo l'ultimo ciak di No Time to Die, ha dichiarato: "Molte persone hanno lavorato a cinque film con me. E so che si è parlato molto di quello che penso di questi lungometraggi e di tutto il resto, ma ho amato ogni singolo secondo di questi film e specialmente di questo perché mi sono alzato ogni mattina e ho avuto l'opportunità di lavorare con voi. E si è trattato di uno degli onori più grandi della mia vita".

No Time to Die mostra un James Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann (Léa Seydoux), ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.

Il film ha fatto parlare di sé anche per la recente acquisizione del catalogo MGM da parte di Amazon, che però non avrà alcuna conseguenza sulla distribuzione di questo titolo: l'uscita solo al cinema in un primo tempo è garantita nel contratto, anche perché fuori dagli Stati Uniti i diritti di distribuzione sono attualmente in mano alla Universal.