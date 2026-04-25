Canzonissima 2026, stasera su Rai 1 la finale: la scaletta e gli ospiti dell'ultima puntata

Gran finale per Canzonissima 2026, in onda in questo sabato 25 aprile alle 21:30 su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci dall'Auditorium Rai del Foro Italico.

L'ultima puntata chiude un percorso costruito, in sei appuntamenti, sulla forza emotiva della musica, confermando il legame tra pubblico e artisti.

La scaletta dell'ultima puntata

Leo Gassmann

La scaletta costruisce percorso che "riconoscibile" per l'orecchio del pubblico di Rai 1, alternando grandi classici della musica pop, più o meno contemporanei. Il tema della serata, "Il successo del cuore", ha spinto ogni artista a scegliere un brano simbolico del proprio percorso, aggiungendo un livello narrativo ed emotivo oltre alla performance.

Ecco l'elenco delle canzoni che ascolteremo nella prima parte della puntata:

Riccardo Cocciante con "Margherita"

Enrico Ruggeri con "Peter Pan"

Fabrizio Moro con "Portami Via"

Leo Gassman con "Girasole"

Michele Bravi con "Genitori 3"

Fausto Leali con "Mi manchi"

Malika Ayane con "Senza fare sul serio"

Irene Grandi con "Bruci la città"

Elettra Lamborghini con "Voilà"

Arisa con "Canta ancora"

Vittorio Grigòlo con "E lucevan le stelle"

i Jalisse con "Fiumi di parole"

Elio e le Storie Tese con "Servi della gleba"

Tra questi brani verrà scelta la Canzonissima di puntata, che si unirà poi a quelle che sono state elette nei 5 appuntamenti precedenti, e che riascolteremo stasera:

"Un Senso" interpretata da Leo Gassman

"La Notte" e "La leva calcistica della classe '68" interpretate da Arisa

"Il mio canto libero" interpretata da Fabrizio Moro

"Caruso" interpretata da Vittorio Grigólo

Come funziona la finale di Canzonissima?

La puntata che chiude la 13ma edizione dello storico show RAI sarà articolata in due manche. Nella prima fase verrà scelta la "Canzonissima di puntata". Nella seconda fase si sfideranno le vincitrici delle precedenti serate fino a decretare il brano campione assoluto.

Gli ospiti: la sorpresa di Sal Da Vinci

Sal Da Vinci

A commentare le esibizioni la giuria composta da Simona Izzo, Caterina Balivo, Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo e Riccardo Rossi. Pardo e Rossi saranno anche protagonisti di un momento musicale con "E la vita la vita", brano firmato da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto.

Si respira aria di Eurovision con la presenza di Gabriele Corsi, che sarà raggiunto sul palco da Elettra Lamborghini: sono loro infatti i due conduttori scelti per commentare la versione italiana della prossima edizione. Con loro ci sarà anche Sal Da Vinci, che canterà "Per sempre sì", la canzone con cui ha vinto Sanremo 2026 e con cui ha avuto acesso alla competizione europea.

In studio anche Senhit, vincitrice del San Marino Song Contest 2026, con "Superstar" scritta insieme a Boy George. La puntata terminerà intorno all'1:00 di notte.