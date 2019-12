No Time to Die: i character poster ufficiali con Rami Malek e Daniel Craig

A un giorno dall'arrivo del trailer, ecco i character poster ufficiali di No Time to Die, il 25mo film della saga dedicata a James Bond, con Daniel Craig e Rami Malek nella parte del cattivo.

No Time to Die comincia a svelarsi anche attraverso i character poster e lo fa a un giorno dall'arrivo dell'attesissimo primo trailer che ci porterà finalmente nel 25mo film della saga di James Bond, l'ultimo con Daniel Craig nei panni del protagonista.

No Time to Die: Daniel Craig nel character poster

No Time to Die: Ana de Armas nel character poster

No Time to Die: Rami Malek nel character poster

No Time to Die: Léa Seydoux nel character poster

No Time to Die: Lashana Lynch nel character poster

No Time to die: Ben Wishaw nel character poster

Un Daniel Craig in assetto da missione segreta, la suadente Léa Seydoux, Lashana Lynch pronta al combattimento e una sexy Ana de Armas con scollatura profonda da nuova Bond Girl. Ma soprattutto il character poster ufficiale rappresenta il nostro primo sguardo al super villain del film, il mai così atteso Rami Malek, che torna ad essere una sorta di nerd, dopo la felice esperienza nei panni di Elliot Alderson in Mr. Robot, ma lo fa, questa, volta dalla parte del male.

In Bond 25 ritroveremo un James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.