No Time to Die: Billie Eilish conquista una nomination ai Grammy

Billie Eilish ha conquistato una nomination ai Grammy con il tema musicale di No Time To Die nonostante il film non sia uscito nelle sale.

No Time To Die non è uscito nelle sale, tuttavia Billie Eilish ha conquistato ugualmente una nomination ai Grammy grazie al brano musicale creato per il nuovo film della saga di James Bond.

La giovane cantante si scontrerà nella categoria Best Song For Visual Media con Beautiful Ghosts tratta dal film Cats, Carried Me With You composta per Onward, Into the Unknown brano di Frozen II: Il Regno di Arendelle, e Stand Up creata per il film Harriet.

Billie Eilish, grazie a No Time to Die, potrebbe conquistare un Grammy come accaduto ad Adele con il tema musicale di Skyfall nel 2014.

Nel venticinquesimo capitolo della storia dell'agente 007 ritroveremo un James Bond che ha lasciato l'attività di agente segreto e si sta godendo una vita decisamente più tranquilla in Giamaica. La ritrovata quiete viene sconvolta dall'amico Felix Leiter della CIA, che gli chiede aiuto. Uno scienziato, che è stato rapito, deve essere portato in salvo ma la missione si rivela ben più insidiosa rispetto del previsto. Bond è così costretto a mettersi sulle tracce di un pericoloso villain, armato di un nuovo dispositivo tecnologico.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.