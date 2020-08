No Time To Die: Ana De Armas alla premiere senza Ben Affleck per colpa dei produttori?

I produttori di No Time To Die preferirebbero che Ana De Armas lasci a casa il fidanzato Ben Affleck per timore che le loro pubbliche effusioni sul red carpet distolgano l'attenzione dal film.

La relazione tra Ana de Armas e Ben Affleck sembra procedere a gonfie vele, ma a quanto pare l'attrice non potrà farsi accompagnare dal fidanzato alla premiere dell'atteso No Time to Die, nuovo capitolo della saga di James Bond.

No Time to Die: Daniel Craig in azione in una foto

Secondo un rumor diffuso dal Sun, i produttori di No Time to Die vorrebbero che Ana de Armas partecipasse da sola alla premiere, sfilando sul red carpet senza accompagnatore, per evitare che la presenza di Ben Affleck distogliesse l'attenzione dei media da lei.

"Sarebbe un disastro se i media si concentrassero sulle smancerie di Ana con Ben Affleck offuscando l'evento" avrebbe dichiarato una fonte anonima al Sun.

La premiere di No Time To Die si terrà poco prima dell'uscita del film, prevista per novembre, dopo lo slittamento dovuto all'emergenza sanitaria e i produttori del franchise vogliono che l'attenzione sia concentrata sulle star del film. Ma a distrarre l'attenzione dei media è stata la relazione tra Ana De Armas e Ben Affleck, resa pubblica a marzo dopo che i due attori si erano incontrati lo scorso anno sul set del thriller Deep Water.

A quanto pare la De Armas, la cui stessa è in ascesa dopo l'exploit del divertente Cena con delitto - Knives Out, avrà l'antipatico compito di chiedere al fidanzato di non accompagnarla alla premiere di No Time to Die... sempre che la volontà dei produttori venga rispettata.