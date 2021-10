Nightmare - Dal profondo della notte: la casa del cult horror di Wes Craven in vendita

La casa di Nightmare - Dal profondo della notte è in vendita a 3,2 milioni di dollari, Freddy Krueger ci illustra la lussuosa magione in attesa dei compratori.

Un pezzo di storia del cinema horror è sul mercato: la celebre casa del classico di Wes Craven, Nightmare - Dal profondo della notte, è in vendita e Freddy Krueger sta facendo di tutto per aiutare a concludere l'accordo.

La casa e la sua iconica facciata reda celebre dal classico di Wes Craven sono quotate a oltre 3.2 milioni di dollari e le offerte saranno accettate fino ad Halloween. È curioso come i proprietari della dimora stiano sfruttando l'aura maledetta della casa per favorire la vendita, ingaggiando perfino un figurante con indosso il costume di Freddy Krueger che posi nelle foto della casa, come mostra TMZ.

La proprietà, sita nello storico quartiere di Spaulding Square, a Los Angeles, possiede tre camere da letto nella casa principale a due piani e ha pavimenti in noce, una suite padronale, una cucina open space, patii, terrazze e numerose portefinestra.

Il posto è decorato con una piscina, alberi di agrumi e una foresteria indipendente con patio coperto e cucina propria.

Oltre a ospitare il debutto di Johnny Depp, Nightmare - Dal profondo della notte (1984) ha avuto un successo tale da dar vita a ben sei sequel trasformando la figura di Freddy Krueger in una delle icone horror più celebri di sempre.