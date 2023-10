Nightmare - Dal profondo della notte: 'Johnny Depp sembrava torturato sul set'

L'attrice di Nightmare - Dal profondo della notte, Heather Langenkamp, ricorda come è stato lavorare con Johnny Depp sul set dell'horror che ha segnato il suo debutto assoluto come attore. L'attrice ricorda come il giovane Depp fosse torturato e come non sembrasse troppo contento di recitare.

Uscito nel 1984, Nightmare - Dal profondo della notte è diretto dal maestro dell'orrore Wes Craven e segna il debutto del mitico Freddy Krueger, creatura mostruosa che penetra negli incubi degli adolescenti uccidendoli nel sonno. Nel film Heather Langenkamp interpretava Nancy, mentre Johnny Depp era il suo fidanzato Glen.

Il debutto di Johnny Depp

In una recente intervista con Michael Rosenbaum per il suo podcast Inside of You, Langenkamp ha parlato del rapporto con Depp sul set spiegando:

"Non riuscivo a capire se gli piacesse recitare o meno perché sembrava un po' torturato dal mestiere, dalla pressione... so che ha lavorato davvero duramente per interpretare Glen. Ha lavorato molto duramente su questa parte. Quindi non saprei dire se si stesse divertendo perché era sempre così serio e concentrato. Era un musicista, era un chitarrista in una band, ho pensato, 'Tornerà a fare quello. Lascerà perdere, questo mestiere non lo soddisfa. Se sei un grande musicista, non molli tutto per la recitazione."

Heather Langerkamp si sbagliava. Dopo aver lavorato con Wes Craven, la carriera di Johnny Depp è proseguita con alcune apparizioni in corti e film tv prima di ottenere un ruolo in Platoon, il war drama sulla guerra del Vietnam dir Stone. Fu nel 1990, tuttavia, che iniziò una delle collaborazioni creative più importanti di Depp con Tim Burton, che lo diresse nel fantasy romance Edward mani di forbice.