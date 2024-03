Nightmare: poster di una serie su Freddy Krueger di Rob Zombie in arrivo a ottobre agita i fan, ma è un fake

Il poster di una misteriosa serie televisiva intitolata "Fred" ha fatto credere ai fan che Rob Zombie stesse lavorando a un nuovo show basato su Nightmare - Dal profondo della notte di Wes Craven. Tuttavia, come spesso accade, le cose non sono del tutto come sembrano e il poster si è rivelato essere un fake generato dal creatore di contenuti online YODA BBY ABY.

Il poster, che potete vedere qui sotto, era accompagnato da una descrizione molto dettagliata che non solo illustrava la sinossi di una serie in 10 parti con protagonista l'icona horror Freddy Krueger, ma affermava anche che la serie sarebbe arrivata su Max il prossimo ottobre.

La sinossi recitava: "Preparatevi a un viaggio agghiacciante nelle origini del terrore con Fred - un avvincente evento di 10 episodi in onda sul servizio di streaming MAX questo ottobre. Con DJ Qualls nel ruolo del personaggio principale. Assistete alla trasformazione di Freddy Krueger da uomo malvagio a slasher da incubo in questa produzione dei Wes Craven Studios. Diretto da Rob Zombie nel suo debutto come serie televisiva, preparatevi a un'indimenticabile discesa nelle tenebre".

New series called Fred and made by Rob Zombie!!!! Starring DJ Qualls as Fred Krueger and this will be an origin story. Will be out on MAX in October 2024 pic.twitter.com/2rLB1J7yiQ — Killer Movies (@KillerMovies83) March 7, 2024

Nonostante sia stato in grado di ingannare molte persone facendogli credere che la locandina e il concept fossero di una vera e propria serie tv, il favoloso progetto è solo un altro esempio della strana capacità di Internet di confondere i confini tra ciò che è falso e ciò che è reale. Per chiunque visiti la pagina Facebook di YODA BBY ABY, è chiaramente indicato che la pagina è specializzata in offerte satiriche e che nulla di ciò che si vede è reale. Tuttavia, una volta che questo tipo di poster si fa strada sui social media, diventa sempre più difficile discernere la verità.

I manifesti fake

Che si tratti di un lavoro che richiede tempo o di digitare alcune parole in un chatbot AI, Internet è costantemente in grado di fornire manifesti falsi, trailer e talvolta interi film fake. Di recente, è stato realizzato un falso trailer di Ritorno al futuro 4 con Tom Holland al posto di Michael J. Fox e Daniel Radcliffe diventa Wolverine in un trailer di una versione alternativa di The Wolverine.

Tuttavia, mentre la maggior parte di questi falsi teaser non rimarranno altro che mere fantasie per i fan, alcuni di questi sono riusciti a diventare veri e propri progetti. Ad esempio, l'anno scorso Eli Roth ha presentato il suo film slasher Thanksgiving, basato su un falso trailer creato per Grindhouse - A prova di morte di Quentin Tarantino.

O ancora, per diversi anni sono stati costantemente condivisi su Internet falsi poster di Beetlejuice 2 e solo ora sta per uscire il vero sequel della commedia fantasy del 1988 di Tim Burton.