Nightmare, Robert Englund parla del possibile futuro di Freddy Krueger 'ma senza di me, sono troppo vecchio'

L'attore Robert Englund ha svelato di essere convinto che Nightmare tornerà in futuro sugli schermi per continuare la storia di Freddy Krueger, ma senza di lui.

Robert Englund ha parlato della sua carriera e dell'iconico ruolo di Freddy Krueger, villain del cinema horror che, secondo lui, tornerà in futuro sugli schermi proseguendo la storia di Nightmare.

L'attore ha condiviso le sue idee in una lunga intervista rilasciata a Variety in cui condivide la sua opinione sulla possibile continuazione della saga.

Il futuro della saga horror

L'attore Robert Englund ha interpretato Freddy Krueger in otto film di Nightmare - Dal profondo della notte e una serie tv, ma non si considera un'icona. La star ha spiegato: "So chi sono le icone. Io non sono un'icona. Forse Freddy Krueger lo è, ma io non lo sono. Sono solo un caratterista, un attore generico che è stato davvero fortunato".

Nightmare: per sempre nei nostri incubi

Englund ha inoltre condiviso le sue idee per il futuro della saga horror, sostenendo che le prossime storie potrebbero essere legate alla società contemporanea: "Ad esempio, se una delle ragazze fosse un'influencer, sarebbe interessante che Freddy in qualche modo tormentasse il suo subconscio e si manifestasse, forse sfruttando tutte le persone che la seguono".

Robert non ha però intenzione di tornare sugli schermi nel ruolo: "Sono troppo vecchio e grosso per interpretare Freddy ora. Non posso semplicemente girare le scene d'azione per più di un ciak, sono messo male con il collo, la schiena e l'artrite nel mio polso destro. Quindi devo rinunciare alla parte, ma mi piacerebbe fare un cameo".