Nightmare Alley: interrotte le riprese del film di Guillermo del Toro per il Coronavirus

Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo del Toro, è tra i titoli le cui riprese sono state interrotte a causa del diffondersi in tutto il mondo del Coronavirus. Lo stop alla produzione è stato annunciato dalla Disney nelle ultime ore e, attualmente, non è stato rivelato se verrà modificata la data di uscita del lungometraggio.

L'atteso progetto di Guillermo del Toro fa parte della lista di titoli che lo studio ha deciso di mettere in pausa in attesa di valutare come si evolverà la situazione dell'emergenza sanitaria in tutto il mondo.

Un portavoce della Disney, commentando la decisione che ha coinvolto anche Nightmare Alley, ha dichiarato: "Anche se non ci sono stati casi confermati di Covid-19 nel team delle nostre produzioni, dopo aver preso in considerazione la situazione attuale e l'interesse del nostro cast e della troupe, abbiamo preso la decisione di mettere in pausa alcuni dei nostri progetti live-action per un breve periodo. Continueremo a controllare la situazione e riprenderemo il lavoro appena possibile".

Nel cast del lungometraggio ci sono Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, Rooney Mara, e David Strathairn. Nel team che collaborerà con Guillermo del Toro ci saranno anche il production designer Luis Sequeira, il direttore della fotografia Dan Laustsen, il supervisore agli effetti speciali Dennis Berardi e il montatore Cam McLauchlin.

La sinossi del film anticipa: "Un ambizioso giovane giostraio (Cooper) con un talento per manipolare le persone con un paio di parole ben scelte ha una relazione con una psichiatra (Blanchett), ancora più pericolosa rispetto a lui. Nel cast del circo ci sono poi Molly (Mara), l'imbonitore Clem (Willem Dafoe) e Ron Perlman nella parte dell'uomo forzuto. Richard Jenkins interpreterà un membro dell'alta società, l'industriale Ezra Grindle".

La sceneggiatura è firmata da Del Toro e Kim Morgan e, per ora, non è stata annunciata una possibile data per la distribuzione.