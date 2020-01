Nightmare Alley: Guillermo del Toro ha iniziato le riprese, prima foto dal set

Nightmare Alley è ufficialmente in fase di riprese; il nuovo film di Guillermo del Toro inizia a prendere vita come svelato da una nuovissima foto dal set.

La produzione di Nightmare Alley, il nuovo film di Guillermo del Toro, è ufficialmente cominciata. Una foto dal set, scattata e postata su Instagram dal produttore J. Miles Dale ha infatti confermato che le riprese hanno avuto inizio. Il regista, alle prese con il progetto che segue la sua vittoria del Premio Oscar come Miglior Film e Miglior Regia nel 2018 per The Shape of Water, ha deciso di buttarsi sul noir, insieme a un cast d'eccezione e ad alcuni dei più fidati collaboratori storici.

Excited to start shooting today on our new adventure NIGHTMARE ALLEY with @RealGDT and many of our regular gang. pic.twitter.com/lzPHhXpppI — J. Miles Dale (@milofx1) 21 gennaio 2020

Il cast di Nightmare Alley è una parata di star hollywodiane: abbiamo Bradley Cooper nel ruolo del protagonista principale, affiancato da Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, David Strathairn, Willem Dafoe e Holt McCallany. Inizialmente, per il personaggio interpretato da Cooper, era stato considerato Leonardo DiCaprio, che ha però dovuto rinunciare per la sovrapposizione con il nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, che avvierà le riprese in primavera.

Del Toro ha scritto Nightmare Alley insieme a Kim Morgan, partendo dal romanzo omonimo di William Lindsay Gresham. La storia è incentrata su un maestro della truffa, che farà squadra con una psichiatra corrotta per raggirare e derubare ignare vittime. Il tono sarà quello del noir, genere che ancora il regista non ha mai affrontato di petto, ma è sicuramente nelle sue corde.

The Irishman, Guillermo del Toro: "È un capolavoro! Andate a vederlo nei cinema"

Dal team di La forma dell'acqua - The Shape of Water, che fece incetta di premi Oscar e candidature anche nella sezione tecnica, tornano insieme a Del Toro il produttore Dale, l'autore della foto dal set, e il direttore della fotografia Dan Laustsen, già collaboratore anche in Crimson Peak. Le riprese sono, quindi, iniziate, ma la data di uscita per il film non è ancora stata annunciata. Vediamo in quale mondo fantastico riuscirà a portarci Guillermo, che non ci ha mai delusi con la sua fantasia e la sua capacità di meravigliarci.