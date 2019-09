The Irishman, Guillermo del Toro: "È un capolavoro! Andate a vederlo nei cinema"

The Irishman, il film diretto da Martin Scorsese, ha tra i suoi fan anche Guillermo del Toro che ha condiviso una lunga recensione per invitare i suoi follower ad andare a vederlo nelle sale.

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro ha scritto ben 13 tweet su The Irishman scrivendo: "Per prima cosa il film si connette con la natura in stile epitaffio di Barry Lyndon. Parla delle vite che sono arrivate e se ne sono andate, con tutti i loro tumulti, il dramma e la violenza, e il rumore e la perdita... e di come invariabilmente svaniscono come tutti noi", compiendo poi una citazione che ricorda quale sia il destino di tutti gli esseri umani.

1/13: 13 Tweets about Scorsese's The Irishman: First- the film connects with the epitaph-like nature of Barry Lyndon. It is about lives that came and went, with all their turmoil, all their drama and violence and noise and loss... and how they invariably fade, like we all do... — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019

2/13 "It was in the reign of George III that the aforesaid personages lived and quarrelled; good or bad, handsome or ugly, rich or poor, they are all equal now." We will all be betrayed and revealed by time, humbled by our bodies, stripped off our pride. — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019

Del Toro prosegue poi dichiarando: "Il film è un mausoleo di miti: un monumento funebre che si erge per spezzare le ossa che si trovano sotto. Granito ideato per durare ma al suo interno ci trasformiamo lo stesso in polvere. Si tratta dell'anti My Way (suonata in ogni matrimonio gangster al mondo). Hanno avuto più di un rimpianto. Non si può tornare indietro e tutti alla fine affrontiamo il bilancio".

3/13 The film is a mausoleum of myths: a Funereal monument that stands to crush the bones beneath it. Granite is meant to last but we still turn to dust inside it. — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019

4/13 It's the anti"My Way" (played in every gangster wedding in the world). Regrets they had more than few. The road cannot be undone and we all face the balance at the end. Even the voice over recourse has DeNiro trailing off into mumbled nonsense- — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019

Il regista sottolinea: "Mi ricordo che in un documentario su Rick Rubin si spiegava come Johnny Cash che cantava Hurt (avendo vissuto e perduto ed essendo andato all'inferno e poi ritornato) desse al brano una dimensione che all'epoca non poteva avere nella voce del giovane Trent Reznor (anche se l'aveva composta lui). Questo film è così. Scorsese ha iniziato mano nella mano con Schrader, quando erano ragazzi, ammirando Bresson. Questo film trasforma magicamente tutti i miti gangster in rimpianti. Tu vivi questo film. Non cerca mai di essere sexy o violento. Non ha mai l'intento di fare spettacolo. E tuttavia è spettacolarmente cinematografico. Il film trasmette inesorabilmente la sensazione di una crocifissione, dal punto di vista di Giuda. Ogni stazione è permeata da umorismo e un senso di banalità - futilità. I personaggi sono introdotti con i loro epitaffi pop-up sovraimpressi sullo schermo: "Muoiono in questo modo". Non avrei mai pensato che avrei visto un film in cui avrei fatto il tifo per Jimmy Hoffa, ma l'ho fatto, forse perché alla fine, come accade con i Kennedy, ha rappresentato anche la fine di un'importanza maestosa post-guerra in America".

5/13 I remember, in a documentary about Rick Rubin- he explained how Johnny Cash singing "Hurt" (having lived and lost and gone to hell and back) gave it a dimension it could not have in the voice of a -then- young Trent Reznor (even if he composed it). This film is like that. — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019

6/13 Scorsese started hand-in-hand with Schrader, as young men, looking for Bresson. This movie transmogrified all the gangster myths into regret. You live this movie. It never goes for the sexy of violence. Never for the spectacle. And yet it is spectacularly cinematic. — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019

8/13 I never thought I would see a film in which I'd root hard for Jimmy Hoffa- but I did- perhaps because, in the end, he, much like the Kennedys, represented also the end of a majestic post-war stature in America. — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019

Guillermo del Toro ha quindi lodato le interpretazioni dei protagonisti del film definendo la performance di Joe Pesci minimalistica, autoritaria e "come un buco nero che attrae i pianeti". Il regista ha poi aggiunto: "Robert De Niro mi ha sempre affascinato quando interpreta dei personaggi che vanno oltre il loro vero peso - o intelligenza - ed è per questo che l'ho così tanto amato in Jackie Brown. Un interessante transfer tra questi personaggi: Pesci - che ha interpretato il mostro machiavellico, riconquista un'innocenza senile, un oblio benigno. E il personaggio di De Niro - che ha agito in assenza di morale - conquista abbastanza consapevolezza da provare una solitudine amara. Credo che si ottenga quello se incrociamo le nostre trasgressioni con ciò che proviamo negli ultimi tre minuti della nostra vita quando tutto diventa chiaro: i nostri tradimenti, le nostre grazie salvifiche e la nostra definitiva piccolezza. Questo film mi ha trasmesso quella sensazione".

9/13 Pesci supremely minimalistic. Masterful. He is like a black hole- an attractor of planets- dark matter. DeNiro has always fascinated me when he plays characters that are punching above their true weight - or intelligence- That's why I love him in so much Jackie Brown- — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019

10/13 An interesting transfer between these characters: Pesci- who has played the Machiavellian monster, regains a senile innocence, a benign oblivion and De Niro's character - who hass operated in a moral blank- gains enough awareness - to feel bitter loneliness. — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019

Del Toro ha concluso le sue lodi a The Irishman scrivendo: "Questo film ha tuttavia bisogno di tempo. Deve essere affrontato come un vero lutto. Arriverà in fasi... credo che la maggior parte del suo potere si farà spazio nel corso del tempo e provocherà una vera comprensione. Un capolavoro. Il perfetto corollario de Il Padrino e Casino. Guardatelo. In un cinema. Questo film è rimasto nella fase di sviluppo nella cassaforte di uno studio cinematografico così a lungo... averlo qui, ora, è un miracolo. E, a proposito, le tre ore più rapide mai trascorse in un cinema. Non perdetelo!".

12/13 This film needs time- however- it has to be processed like a real mourning. It will come up in stages... I believe most of its power will sink in, in time, and provoke a true realization. A masterpiece. The perfect corollary Goodfellas and Casino. — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019

13/13 See it. In a theatre. This movie languished in development in studio vaults for so long... having it here, now, is a miracle. And, btw- fastest 3 hours in a cinema. Do not miss it. — Guillermo del Toro (@RealGDT) September 30, 2019

La sinossi ufficiale di The Irishman anticipa che Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci saranno protagonisti di un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

Nel cast stellare del film, che verrà presentato il 21 ottobre alla Festa del Cinema di Roma, ci sono anche Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba, Marin Ireland.