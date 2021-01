Nicole Kidman sullo schiaffo a Meryl Streep in Big Little Lies 2: "Ero nervosissima"

Nicole Kidman ha riflettuto sulla scena di Big Little Lies 2 in cui schiaffeggia al volto Meryl Streep: secondo l'attrice, sono servite diverse prove per fare in modo che tutto andasse bene

Nicole Kidman è intervenuta alla puntata di venerdì del The Tonight Show e ha parlato della sequenza della seconda stagione di Big Little Lies in cui schiaffeggia al volto Meryl Streep e la colpisce agli occhiali da vista. Ovviamente, schiaffeggiare un monumento alla recitazione quale Meryl Streep non è cosa da tutti i giorni e, oltre ad aver messo in soggezione la Kidman, la sequenza ha necessitato una lunga preparazione.

Mary Louise sotto esame

Nella seconda stagione di Big Little Lies - Piccole grandi bugie, Nicole Kidman interpreta Celeste, personaggio che, a un certo punto, si trova a schiaffeggiare sua suocera Mary Louise, interpretata da Meryl Streep. Come riportato da Entertainment, la Kidman ha riflettuto sulla sequenza e sul gesto "violento". L'attrice ha dichiarato: "In quell'occasione mi sono sentito comprensibilmente nervosa, non volevo far male al volto delicato e adorabile di Meryl Streep. Quindi, insomma, ci siamo preparati alla scena con molta attenzione e consapevolezza. Io e lei camminavamo in cerchio e poi ci siamo sedute ai capi opposti della stanza". Per quanto le due attrici provassero a rimandare, il temuto momento è arrivato: "Alla fine, abbiamo dovuto girare la scena che, comunque, avevamo provato numerose volte. E io ho colpito per sbaglio i suoi occhiali che hanno assunto una strana posizione. Ma non ho colpito il suo volto. Sono abbastanza brava in questo".

In effetti, tutto è andato per il verso giusto e Nicole Kidman e Meryl Streep si sono ritrovate sul set di The Prom, musical diretto da Ryan Murphy per Netflix. A proposito di questa esperienza, la Kidman ha ricordato: "Meryl è un'autentica forza della natura. Già in occasione del primo giorno di prove, lei era pronta, cantava, ballava, insomma sapeva fare tutto molto bene. Non ho potuto fare altro che applaudire".

Al momento, Nicole Kidman è in negoziazione per entrare a far parte di Being the Ricardos, nuovo film di Aaron Sorkin che annovera già il nome di Javier Bardem nel suo cast. Meryl Streep, invece, ha recentemente preso parte a Let Them All Talk, diretto da Steven Soderbergh e distribuito su HBO Max.