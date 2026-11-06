Nicolas Cage approva Ryan Gosling come nuovo Ghost Rider? «Non vedo l'ora di vedere il film»

L'attore, interprete dello Spirito della Vendetta nei due film usciti nel 2007 e nel 2012, ha commentato il passaggio di testimone al collega, scelto da Marvel per portare il personaggio nel MCU.

Nicolas Cage ha finalmente detto la sua sulla scelta di Ryan Gosling come nuovo Ghost Rider. Dopo aver indossato il giubbotto di Johnny Blaze in due film dedicati al personaggio Marvel, l'attore ha accolto con entusiasmo l'arrivo del collega, destinato a interpretare il motociclista demoniaco nel Marvel Cinematic Universe. Una promozione che, almeno dalle sue parole, non sembra accompagnata da alcuna nostalgia o rivalità.

Nicolas Cage e Ryan Gosling, un rapporto di stima

Intervistato da The Hollywood Reporter sul red carpet di Madden, il suo nuovo film, Nicolas Cage ha raccontato di essere felice per Gosling e di aspettare con curiosità il risultato del suo lavoro. "Ryan farà il solito con il personaggio e non vedo l'ora di guardarlo", ha dichiarato.

Nicolas Cage in una scena action di Ghost Rider

L'attore ha poi aggiunto di conoscere bene l'ammirazione che prova per il collega, con il quale è rimasto in contatto anche lontano dai riflettori. "Ryan sa quello che penso di lui come attore. Abbiamo avuto delle belle conversazioni e siamo rimasti in contatto. Sono stato felice per lui, gli ho augurato il meglio per questa avventura e non vedo l'ora di vedere il film", ha spiegato.

Parole che chiudono idealmente il cerchio per Cage, protagonista di Ghost Rider nel 2007 e del sequel Ghost Rider: Spirit of Vengeance nel 2012. Nel primo capitolo interpretava Johnny Blaze, uno stuntman motociclista che stringe un patto con il diavolo e finisce per trasformarsi in un cacciatore di demoni. I due film arrivarono prima che il Marvel Cinematic Universe prendesse ufficialmente forma con Iron Man nel 2008: il personaggio, dunque, non è mai entrato davvero nella continuità della saga cinematografica.

Ryan Gosling sognava da tempo il ruolo di Ghost Rider

La scelta di Gosling, annunciata da Marvel al Comic-Con di luglio, rappresenta anche la realizzazione di un desiderio coltivato dall'attore per diverso tempo. In passato aveva già manifestato il proprio interesse per il personaggio e, quando è salito sul palco di Hall H per confermare il coinvolgimento nel progetto, non ha nascosto l'entusiasmo: "È un personaggio che desideravo interpretare da moltissimo tempo".

Una sequenza di Ghost Rider

Kevin Feige ha raccontato che i contatti con Gosling andavano avanti da anni, ma la possibilità concreta di sviluppare il film è arrivata quando l'attore ha iniziato a lavorare con Shawn Levy a Star Wars: Starfighter. Il regista, già dietro la macchina da presa di Deadpool & Wolverine, guiderà anche il nuovo capitolo dedicato allo Spirito della Vendetta.

C'è poi un curioso legame con il passato cinematografico del personaggio: Eva Mendes, compagna di Gosling, aveva recitato proprio accanto a Cage nel film del 2007, interpretando Roxanne Simpson, la fidanzata di Johnny Blaze. Quando è arrivata la notizia del casting, Mendes ha celebrato il nuovo incarico del partner sui social con un messaggio firmato "Love, Roxy", richiamando il suo vecchio personaggio.

Il film con Gosling ha attualmente una data d'uscita fissata al 28 luglio 2028. Secondo le indiscrezioni, Connor Storrie, diventato noto grazie a Heated Rivalry, sarebbe inoltre in trattative per interpretare il villain della storia. Al momento, tuttavia, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla trama o sull'identità dell'antagonista.

Nel frattempo, Cage ha continuato a frequentare il mondo dei supereroi Marvel al di fuori del MCU, prestando il volto a una versione alternativa di Spider-Man nella serie live action Spider-Noir di Prime Video. La produzione, ambientata durante la Grande Depressione e incentrata su un investigatore privato con i poteri dell'Uomo Ragno, è stata cancellata dopo una sola stagione.

L'attore ha anche espresso qualche riserva sull'evoluzione recente del Marvel Cinematic Universe. Durante un evento per i fan a settembre, aveva osservato che il franchise, pur partito con ottime premesse, starebbe dando sempre più spazio agli scontri spettacolari a discapito della narrazione. "Quando vedo tutti questi attori, più che cinquantenni, intelligenti e straordinariamente talentuosi, indossare costumi ridicoli e prepararsi a combattere, faccio fatica a non pensare che il MCU stia diventando una WWE ben finanziata e glorificata", aveva dichiarato. Il suo auspicio era un ritorno a storie capaci di avere la precedenza sulle sequenze d'azione.

Resta da capire se il nuovo Ghost Rider riuscirà a convincerlo anche sotto questo aspetto. Per ora, Nicolas Cage sembra pronto a lasciare il manubrio a Gosling e a godersi lo spettacolo.