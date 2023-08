Ghost Rider: il reboot Marvel Studios è stato messo in pausa per via dello sciopero [RUMOR]

Dopo i due film con protagonista Nicolas Cage, che hanno riscontrato un'accoglienza molto tiepida al box-office, i fan dei fumetti hanno espresso il desiderio di vedere sul grande schermo un adattamento più fedele di Ghost Rider, personaggio apparso per la prima volta nel 1972. A quanto pare i Marvel Studios erano al lavoro su un reboot, ma il progetto è stato messo in pausa per via dello sciopero di attori e sceneggiatori.

L'indiscrezione social è arrivata dallo scooper @MyTimeToShineHello: "Un progetto in solitaria di Ghost Rider era in sviluppo prima dello sciopero. I lavori ricominceranno una volta finito lo sciopero".

Un'altra versione di Ghost Rider, nello specifico quella di Robbie Reyes, è apparsa sul piccolo schermo interpretata da Gabriel Luna. Il suo debutto è avvenuto nel 2016 nella quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., conquistando subito i fan della serie ABC.

Al termine dello show, poi, si è davvero sperato che il personaggio potesse un giorno tornare sugli schermi (e per qualche minuto sembrava anche essere riuscito a farcela), ma ad oggi non abbiamo ancora notizie di quel che ne sarà del personaggio nel MCU.

Il Ghost Rider di Luna doveva tornare in una serie spinoff per Hulu, progetto poi del tutto accantonato per problemi creativi.

Marvel ha impedito a Kevin Feige di usare Blade, Ghost Rider e Daredevil nell'MCU

Chi potrebbe essere il nuovo Ghost Rider?

Nel corso degli anni i fan hanno espresso la loro preferenza: il prossimo Ghost Rider dovrebbe essere interpretato da Norman Reedus. L'attore di The Walking Dead aveva più volte parlato della sua aspirazione a interpretare il personaggio maledetto della Marvel, dichiarando: "Voglio interpretare Ghost Rider. La conversazione su Ghost Rider è in corso da anni e sì, ditegli di coinvolgermi".