Ghost Rider, dopo Ryan Gosling Marvel sta cercando gli altri protagonisti

Il nuovo film Marvel diretto da Shawn Levy comincia a prendere forma e il casting prosegue serrato: dopo Ryan Gosling, la ricerca si sarebbe ora estesa agli altri personaggi del reboot.

Il nuovo Ghost Rider comincia a prendere forma, stavolta sul serio. Dopo aver scelto Ryan Gosling come protagonista del reboot, Marvel Studios sarebbe passata alla fase successiva: trovare gli attori destinati a completare il cast e a muoversi attorno al suo Spirito della Vendetta. Per un film ancora avvolto nel mistero, è il primo segnale concreto che i lavori stanno entrando nel vivo.

Alla regia ci sarà Shawn Levy, mentre l'uscita è prevista nel 2028. Per il resto, Marvel continua a tenere le carte coperte: non sappiamo ancora quali personaggi dei fumetti finiranno nella storia. Né quanto questa nuova versione punterà sull'horror, sull'azione o sul lato più oscuro del personaggio. Insomma intorno al film aleggia il più fitto mistero.

Ghost Rider, il casting entra in una nuova fase

Ghost Rider, una scena del film con Nicholas Cage

Secondo quanto riportato da Knight Edge Media, la produzione avrebbe iniziato a concentrarsi sui personaggi che circonderanno il protagonista. Al momento non sono emersi nomi né indicazioni precise sui ruoli in cerca di interprete, ma il passaggio lascia pensare che la costruzione del cast sia ormai partita concretamente.

L'unico volto annunciato da Marvel Studios resta quello di Ryan Gosling. Diverse indiscrezioni indicano che l'attore dovrebbe interpretare Johnny Blaze, il motociclista che stringe un patto con il diavolo e diventa Ghost Rider, ruolo portato al cinema da Nicolas Cage nel film del 2007 e nel successivo Ghost Rider: Spirito di vendetta.

Proprio l'eventuale scelta di Blaze apre diversi interrogativi. Nei fumetti il personaggio viene introdotto in giovane età, mentre Gosling arriverà al film con un'età molto diversa. Una decisione che potrebbe indicare l'intenzione di raccontare un Ghost Rider già esperto, con un passato alle spalle, invece di riproporre ancora una volta le sue origini.

Ryan Gosling divide i fan, ma il nuovo Ghost Rider incuriosisce

Ryan Gosling al San Diego Comic-Con

L'annuncio di Ryan Gosling in Ghost Rider ha acceso ancora una volta la discussione tra i lettori Marvel, come successe quasi vent'anni fa con Cage. Da tempo l'attore era uno dei nomi più citati dai fan per il personaggio e lui stesso aveva manifestato interesse per il ruolo, ma la possibile versione più adulta di Johnny Blaze continua a dividere.

C'è però anche chi vede proprio in questa scelta la possibilità di allontanarsi dai film con Nicolas Cage e costruire qualcosa di diverso. Il mondo di Ghost Rider offre parecchio materiale: demoni, dannazione, horror soprannaturale e personaggi come Robbie Reyes permettono a Marvel Studios di muoversi in una zona ancora poco esplorata dal suo universo cinematografico.

Per ora, tuttavia, qualsiasi ipotesi sulla trama resta tale. Il nuovo aggiornamento riguarda soprattutto il casting, e sarà interessante capire quali personaggi Marvel deciderà di mettere accanto al protagonista.

Shawn Levy dovrà trovare il tono giusto per Ghost Rider

Un'altra curiosità riguarda Shawn Levy, regista associato soprattutto a blockbuster dal ritmo leggero e spettacolare. Per Ghost Rider il terreno potrebbe essere diverso: una parte del pubblico spera in un film più cupo, capace di recuperare l'anima horror e tragica dei fumetti senza trasformare Johnny Blaze in un supereroe Marvel tradizionale.

Levy ritroverà inoltre Gosling dopo Star Wars: Starfighter, rafforzando una collaborazione che passerà rapidamente da una galassia lontana lontana al lato più infernale dell'universo Marvel.

Con l'avvio della ricerca per gli altri interpreti, i prossimi mesi potrebbero finalmente chiarire qualcosa in più sul progetto. Per capire quale sarà davvero il volto del nuovo Ghost Rider, però, serviranno soprattutto i prossimi annunci ufficiali di Marvel Studios.