Keanu Reeves star di un nuovo film su Ghost Rider? I fan impazziscono in rete

Da tempo i Marvel Studios stanno sviluppando un reboot su Ghost Rider ora che i diritti sono tornati in mano dello studio, ma il progetto era stato recentemente rimandato a causa degli scioperi. Tuttavia, i fan hanno da sempre un casting perfetto per la nuova versione del personaggio: Keanu Reeves.

Interpretato prima da Nicolas Cage come Johnny Blaze in ben due film, in Ghost Rider e nel soft reboot Ghost Rider: Spirito di vendetta, il personaggio, nell'iterazione di Robbie Reyes, ha avuto successivamente il volto di Gabriel Luna, che lo ha interpretato in Agents of S.H.I.E.L.D. e avrebbe dovuto poi tornare in una serie tutta sua, poi accantonata dalla Marvel.

Nei mesi scorsi, oltre a quello di Reeves, era stato fatto anche il nome di Norman Reedus, che si era più volte detto disposto a interpretare la nuova versione del personaggio per l'MCU.

Quando uscirà il nuovo film su Ghost Rider?

Quando uscirà il prossimo film di Ghost Rider? Da anni si vocifera che il progetto sia in cantiere per i Marvel Studios, compreso un articolo del 2020 in cui si parlava di un nuovo progetto del MCU in fase di sviluppo.

Ghost Rider è stato precedentemente introdotto nel MCU attraverso un paio di piccoli e strani riferimenti in She-Hulk: Attorney at Law, e molti si chiedono ora se e quando farà il suo debutto ufficiale nel MCU.

Sebbene gli show Marvel su Netflix siano stati ufficialmente confermati come canonici dell'MCU, lo stesso non si può dire di Agents of SHIELD, e difficilmente il Robbie Reyes di Gabriel Luna tornerà nei panni del personaggio.

Ghost Rider: il reboot Marvel Studios è stato messo in pausa per via dello sciopero [RUMOR]

Ryan Gosling vuole il ruolo di Johnny Blaze?

La star di Barbie Ryan Gosling aveva espresso il suo interesse per il ruolo di Ghost Rider nel MCU, smentendo le voci che lo volevano invece nel ruolo di Nova nel luglio 2022. Secondo Variety, Kevin Feige aveva reagito a questa notizia, affermando che sarebbe stato favorevole ad affidare il personaggio a Gosling, se fosse stato di suo gradimento.

All'inizio di quest'anno, il noto scooper MyTimeToShineHello aveva affermato che Feige ha già "deciso di trasformare Ghost Rider in un film" per il MCU.

Il fake trailer dei fan con Keanu Reeves