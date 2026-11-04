"Sono un po’ senzatetto": Nicolas Cage non ha più una casa per colpa di una voragine in giardino

Nicolas Cage è ancora lontano da casa. L'attore ha raccontato di essere stato costretto a trasferirsi negli hotel dopo che una profonda voragine si è aperta nelle vicinanze della sua proprietà a Malibu, in California. L'incidente risale all'8 settembre, quando un enorme cedimento del terreno ha provocato l'evacuazione di decine di abitazioni, compresa la villa dell'attore e della sua famiglia. A distanza di quasi due mesi, la situazione non si è ancora risolta.

La voragine vicino alla villa di Malibu ha costretto all'evacuazione 31 abitazioni

Cage ne ha parlato durante un incontro con il pubblico alla Los Angeles Comic Con, organizzata nel fine settimana di Halloween, descrivendo con una certa ironia la propria condizione abitativa: "Al momento sono un po' senzatetto. È successo qualcosa alla mia casa di Malibu, quindi sto semplicemente vivendo negli hotel".

Nicolas Cage sul set

Il cedimento del terreno si è verificato l'8 settembre, nei pressi del vialetto d'accesso alla proprietà di Cage. Le dimensioni della voragine erano impressionanti: circa 7,5 metri di profondità, per una larghezza di quasi 9 metri e una lunghezza di oltre 18. Un fenomeno che ha reso necessaria l'evacuazione di 31 abitazioni della zona, tra cui quella dell'attore.

Le autorità non hanno ancora individuato con certezza l'origine del fenomeno. Tra le possibili cause è stata indicata la particolare intensità dell'uragano Marie, che all'inizio di settembre aveva investito la California con onde particolarmente forti e allagamenti, provocando danni anche ad alcune abitazioni affacciate sull'oceano nella parte meridionale dello Stato.

Per Cage e la sua famiglia, dunque, il ritorno a casa resta in sospeso. L'attore non ha fornito indicazioni su quando potrebbe essere possibile rientrare nella proprietà, limitandosi a raccontare la soluzione provvisoria adottata in queste settimane.

Halloween lontano da casa: Nicolas Cage guarda Shining con la figlia

Nonostante l'imprevisto, Cage ha mantenuto il proprio senso dell'umorismo anche parlando dei programmi per Halloween. La permanenza in hotel ha inevitabilmente modificato le sue abitudini, soprattutto quelle legate alla festa e ai bambini che tradizionalmente bussano alla porta per chiedere dolcetti. "Non avrò i soliti bambini che fanno dolcetto o scherzetto, cosa che mi sarebbe piaciuta. Porterò mia figlia a fare dolcetto o scherzetto da qualche parte a Santa Monica", ha spiegato durante il panel.

Una scena con Nicolas Cage

La serata, però, avrebbe previsto anche un appuntamento cinematografico decisamente particolare. Dopo aver messo a letto la figlia, l'attore aveva intenzione di guardare Shining, il celebre film horror diretto da Stanley Kubrick. Cage ha scherzato sul fatto che il regista fosse stato candidato ai Razzie come peggior regista, prima di aggiungere, con evidente ammirazione: "Ha diretto quel film in maniera straordinaria".

La parentesi lontano da Malibu arriva in un periodo particolarmente intenso per la carriera dell'attore. Cage è stato recentemente annunciato nel cast della quinta stagione di True Detective, la serie HBO nella quale reciterà accanto ad Antonio Banderas.

Sul fronte cinematografico, invece, sarà protagonista di Madden, il film di Amazon MGM in cui interpreta John Madden, storico allenatore di football americano e figura centrale nella storia della NFL. L'uscita è prevista per l'11 novembre.

Nel frattempo, resta da capire quando Nicolas Cage potrà finalmente lasciare gli alberghi e tornare nella propria abitazione. Per il momento, la voragine che ha sconvolto la zona di Malibu continua a tenerlo lontano da casa.